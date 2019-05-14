Посол Канади розповів про проекти підтримки України
|21:01 14.05.2019
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|Украина
Канада продовжить надавати політичну і практичну підтримку Україні, а також планує нові програми.
Про це заявив посол Канади в Україні Роман Ващук в інтерв’ю "Європейській правді".
"Наразі ті програми, які ми підтримуємо, вже довели свою ефективність. Це було навчання військових, це реформа поліції, яка тепер, після реформи патрульної поліції, перейшла до складніших матерій – кримінальної поліції, інших підрозділів", - сказав Ващук.
Він розповів, що Канада подвоює поліцейську місію з 20 до 45 канадських поліцейських, щоб працювати саме в цьому напрямку. Це - єдина канадська поліцейська місія у світі. Крім того, у виборчий період в Україні були двоє спеціалістів кіберполіції, які працювали з Національною поліцією і з СБУ стосовно кібербезпеки виборчої системи та інших кіберсистем України.
Ващук також нагадав, що на початку квітня до Одеси заходив канадський військовий корабель. "Ми справді шукаємо практичні й видимі способи, як можна засвідчити свою підтримку Україні. Тому є узгоджена місія, яка включає регулярний захід в українські порти кораблів НАТО, у тому числі канадських", - сказав він.
За словами посла, йде виробнича співпраця у сфері оборонної промисловості між канадськими та українськими компаніями.
Також є проект, який є нащадком невдалого українського космічного проекту у Бразилії – космодром "Алькантара".
"Тепер канадські інвестори працюють над побудовою космодрому в східній Канаді для ракет виробництва "Південмашу". Ми сподіваємося, що цей проект можна буде започаткувати ще цього року – звісно, йдеться ще не про сам запуск ракет, а про побудову інфраструктури, про рух у цьому напрямку", - сказав він.
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