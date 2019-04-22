Тривалість штучної заимки суден в Керченській протоці зросла майже на 60%

20:16 13.05.2019 0 комментариев Крым

Тривалість штучної затримки суден в Керченській протоці, що прямують до/з Маріуполя та Бердянська, порівняно з березнем зросла майже на 58,5%.

Про це повідомив на своїй сторінці Facebook голова спостережної ради Майдану закордонних справ Андрій Клименко з посиланням на дані Моніторингової групи «Майдану закордонних справ», «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» та редакції BlackSeaNews.

“Безпосередньо в морі затримань та зупинок суден немає з жовтня (2018 року — ред.)... На вході до Азовського моря, станом на 1 травня 2019, сильне зростання (тривалості затримки суден, що прямують до/з Маріуполя та Бердянська — ред.): в березні було в середньому 25,3 години, в квітні збільшилося в 1,58 рази і складає 40,1 години, тобто зростання на 58,5%”, - повідомляє Клименко.

За його словами, на виході з Азовського моря спостерігається хоч і невелике, але зменшення тривалості затримки суден. Якщо в березні вона в середньому становила 33,7 годин, то в квітні - 24,4 години.

Водночас Клименко наголошує, що нинішній середній час затримки суден на 24,4 години, все одно перевищує доблокадні показники 2018 року в 4-5 разів.

Експерт також нагадав, що востаннє ФСБ РФ спробувала зупинити в морі два судна, які прямували до Бердянська, 21 жовтня 2018 року (“SEA BIRD” та “BLUE MOON”). Тоді цій спробі запобігли українські катери.



Ещё на эту тему:

21:01 13.05.2019
Обидва кандидати в президенти Литви проти зустрічі з Путіним до деокупації Криму
12:01 11.05.2019
Найденные на затонувшем у берегов Крыма судне картины могут принадлежать кисти Айвазовского
12:31 08.05.2019
На корабль-музей "Михаил Кутузов" заселят военный экипаж и перегонят в Севастополь
14:41 03.05.2019
Правозащитники назвали число политзаключенных в оккупированном Крыму
12:41 03.05.2019
Рейсы «Кометы» между оккупированными Ялтой и Севастополем возобновят в июне
08:01 03.05.2019
США мають звернути особливу увагу на спостереження за безпековою політикою в Азовському морі
15:21 02.05.2019
Оккупанты возобновили практику раздачи российского гражданства родившимся в Крыму
14:41 02.05.2019
У Чехії готель виграв суперечку через конфлікт щодо анексованого Криму
09:21 02.05.2019
Фрегат ЧФ страны оккупанта прибыл в Турцию в качестве образца российского кораблестроения
08:01 02.05.2019
США призвали Россию прекратить нарушение религиозных свобод в оккупированном Крыму
17:01 26.04.2019
Морське право, теорія інтеграції з ЄС і практика агресії РФ
16:01 26.04.2019
Приезд Эрдогана в оккупированный Крым откладывается на год
Новости
Азербайджан Азербайджан
14:01 13.05.2019
Міністри ЄС не приймуть декларацію Східного партнерства через Азербайджан
19:01 11.05.2019
Азербайджанская нефть подорожала
13:31 10.05.2019
В результате пожара на азербайджанском судне пострадали 14 человек
17:01 07.05.2019
Беларусь и Азербайджан продолжат сотрудничество в реализации военных проектов
Все новости страны
Армения Армения
10:21 03.05.2019
Учение ПВО ЮВО проведено в Армении
12:21 26.04.2019
Армения предложила изменить устав военного союза постсоветских стран
08:41 23.04.2019
Российскую авиабазу в Армении перевооружат на Су-30СМ
17:01 22.04.2019
Генпрокуратура Армении направит в Россию документы для экстрадиции экс-депутата парламента
Все новости страны
Болгария Болгария
08:31 13.05.2019
Через мовне питання МЗС Болгарії викликало посла Туреччини
09:01 10.05.2019
Приєднання до ЄС залишається головним пріоритетом Болгарії
15:31 08.05.2019
Россияне начали продавать свою недвижимость в Болгарии
16:41 03.05.2019
ЕС намерен заменить российский газ на сжиженный из США
Все новости страны
Греция Греция
08:01 11.05.2019
Прем'єр-міністр Греції отримав вотум довіри в парламенті
14:31 10.05.2019
Парламент Греції вп’яте за чотири роки розглядатиме вотум довіри до прем’єра Ципраса
16:45 08.05.2019
Греция и Кипр проинформируют ЕС о незаконных буровых работах Турции
18:01 07.05.2019
Афіни погрожують Албанії судом через порушення інтересів етнічних греків
Все новости страны
Грузия Грузия
10:31 13.05.2019
На российской военной базе в непризнанной Абхазии за 5 лет построено 34 жилых дома для военнослужащих
15:31 11.05.2019
Военные инструкторы США обучат еще одно грузинское подразделение
19:31 10.05.2019
В отчете и.о. секретаря по обороне США говорится о вторжении России в Грузию и текущей оккупации ее территоррии
11:01 08.05.2019
Зурабішвілі: У Грузії немає альтернативи Євросоюзу
Все новости страны
Молдова Молдова
09:31 13.05.2019
ОБСЕ приветствует решение кабмина поддержать молдавский металлургический завод
09:31 11.05.2019
Спецпредставник ОБСЄ обговорить у Молдові Придністровське врегулювання
15:01 10.05.2019
Посольство РФ в Молдове заявляет об участившихся запретах на въезд россиянам
21:01 08.05.2019
В Молдову не пустили представителя общественной палаты России
Все новости страны
Россия Россия
19:15 13.05.2019
Минобороны РФ отказалось от закупки новейшго снайперского комплекса из-за импортных комплектующих
18:01 13.05.2019
ЄС не планує санкцій до Росії через роздачу паспортів на Донбасі
15:31 13.05.2019
Тяжелая электрическая торпеда поступит на вооружение ВМФ России в течение года
14:31 13.05.2019
Росія не очікувала і пізно відреагувала наближення катерів ОС до російського порту на Азові
Все новости страны
Румыния Румыния
19:01 13.05.2019
ЄС застеріг Румунію через проблеми з верховенством права
15:01 11.05.2019
До Румунії прибули винищувачі F-16 зі США
14:01 10.05.2019
Сегодня в Румынии произошли два землетрясения
10:01 08.05.2019
Українські курсанти проходять стажування на навчальному кораблі ВМС Румунії
Все новости страны
Турция Турция
20:01 13.05.2019
Организатора теракта в Турции приговорили к 53 пожизненным срокам
10:01 13.05.2019
Опозиційний кандидат відкликав кандидатуру з повторних виборів мера Стамбула
14:01 11.05.2019
Покупка Турцией С-400 у России – решенный вопрос
08:31 11.05.2019
У Середземному морі загинуло близько 70 біженців
Все новости страны
Украина Украина
21:01 13.05.2019
Обидва кандидати в президенти Литви проти зустрічі з Путіним до деокупації Криму
20:31 13.05.2019
Екс-командувач ЧФ РФ чотири рази помилково привітав моряків / Видео
20:16 13.05.2019
Тривалість штучної заимки суден в Керченській протоці зросла майже на 60%
19:45 13.05.2019
"Повар Путина" "освоил" в аннексированном Крыму миллиард бюджетных рублей
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс