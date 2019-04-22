Тривалість штучної затримки суден в Керченській протоці, що прямують до/з Маріуполя та Бердянська, порівняно з березнем зросла майже на 58,5%.

Про це повідомив на своїй сторінці Facebook голова спостережної ради Майдану закордонних справ Андрій Клименко з посиланням на дані Моніторингової групи «Майдану закордонних справ», «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» та редакції BlackSeaNews.

“Безпосередньо в морі затримань та зупинок суден немає з жовтня (2018 року — ред.)... На вході до Азовського моря, станом на 1 травня 2019, сильне зростання (тривалості затримки суден, що прямують до/з Маріуполя та Бердянська — ред.): в березні було в середньому 25,3 години, в квітні збільшилося в 1,58 рази і складає 40,1 години, тобто зростання на 58,5%”, - повідомляє Клименко.

За його словами, на виході з Азовського моря спостерігається хоч і невелике, але зменшення тривалості затримки суден. Якщо в березні вона в середньому становила 33,7 годин, то в квітні - 24,4 години.

Водночас Клименко наголошує, що нинішній середній час затримки суден на 24,4 години, все одно перевищує доблокадні показники 2018 року в 4-5 разів.

Експерт також нагадав, що востаннє ФСБ РФ спробувала зупинити в морі два судна, які прямували до Бердянська, 21 жовтня 2018 року (“SEA BIRD” та “BLUE MOON”). Тоді цій спробі запобігли українські катери.