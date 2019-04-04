"Повар Путина" "освоил" в аннексированном Крыму миллиард бюджетных рублей

19:45 13.05.2019 0 комментариев Крым

Аффилированной с российским бизнесменом Евгением Пригожиным (известен также как «повар Путина») компании «Мегалайн» достался миллиард бюджетных рублей, выделенных на реконструкцию объектов в аннексированном Крыму.

Об этом говорится в расследовании proekt.media, пишет QHA .

«Федеральная целевая программа по развитию Крыма» предусматривает огромные капиталовложения, которые отдают без конкуренции «своим людям», не заботясь об исполнении контрактов.

Так, тендеры на ремонт объектов проходили по одному сценарию: сперва результаты отменяли или продлевали срок рассмотрения заявок с помощью жалоб в ФАС (Федеральная антимонопольная служба), а затем конкурс проводили повторно, и «Мегалайн» его выигрывал уже в бесконкурентной борьбе.

В результате компания Пригожина получила четыре контракта на реконструкцию крымской коммунальной инфраструктуры, среди которых — канализационно-насосная станция и водовод в Ленинском районе и система водоснабжения нового терминала аэропорта в Симферополе.

Общая сумма контрактов подразумевают государственные вложения в 1,025 млрд рублей.

Как указывается на сайте госзакупок, систему водоводов в Ленинском районе «Мегалайн» реконструирует за 671 млн руб. Там к концу текущего года должны отремонтировать 71 километр труб, по которым вода поступает в более чем 20 населенных пунктов.

В той же местности связанная с Евгением Пригожиным компания должна была построить к концу 2018 года канализационно-насосную станцию и самотечный коллектор, на что пошло 114 млн руб. Правда, до сих пор контракт считается не исполненным.

Также сорван и контракт, предусматривающий строительство системы водоснабжения терминала симферопольского аэропорта.

Хотя на его исполнение давался месяц, и система должна была заработать к ноябрю 2017 года, однако подрядчик не уложился в срок и заказчик — ГУП «Вода Крыма» — расторгнул контракты на общую сумму 240,4 млн рублей. Притом что 90% работ подрядчику уже оплатили.

Как заявлял экономист Сергей Алексашенко, Россия вынуждена была «влить» в аннексированный Крым за пять лет полтора триллиона рублей. Это обошлось примерно в 10 тысяч рублей каждому россиянину, включая беспомощных стариков и младенцев.



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