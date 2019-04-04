"Повар Путина" "освоил" в аннексированном Крыму миллиард бюджетных рублей
|19:45 13.05.2019
|0 комментариев
|Крым
Аффилированной с российским бизнесменом Евгением Пригожиным (известен также как «повар Путина») компании «Мегалайн» достался миллиард бюджетных рублей, выделенных на реконструкцию объектов в аннексированном Крыму.
Об этом говорится в расследовании proekt.media, пишет QHA .
«Федеральная целевая программа по развитию Крыма» предусматривает огромные капиталовложения, которые отдают без конкуренции «своим людям», не заботясь об исполнении контрактов.
Так, тендеры на ремонт объектов проходили по одному сценарию: сперва результаты отменяли или продлевали срок рассмотрения заявок с помощью жалоб в ФАС (Федеральная антимонопольная служба), а затем конкурс проводили повторно, и «Мегалайн» его выигрывал уже в бесконкурентной борьбе.
В результате компания Пригожина получила четыре контракта на реконструкцию крымской коммунальной инфраструктуры, среди которых — канализационно-насосная станция и водовод в Ленинском районе и система водоснабжения нового терминала аэропорта в Симферополе.
Общая сумма контрактов подразумевают государственные вложения в 1,025 млрд рублей.
Как указывается на сайте госзакупок, систему водоводов в Ленинском районе «Мегалайн» реконструирует за 671 млн руб. Там к концу текущего года должны отремонтировать 71 километр труб, по которым вода поступает в более чем 20 населенных пунктов.
В той же местности связанная с Евгением Пригожиным компания должна была построить к концу 2018 года канализационно-насосную станцию и самотечный коллектор, на что пошло 114 млн руб. Правда, до сих пор контракт считается не исполненным.
Также сорван и контракт, предусматривающий строительство системы водоснабжения терминала симферопольского аэропорта.
Хотя на его исполнение давался месяц, и система должна была заработать к ноябрю 2017 года, однако подрядчик не уложился в срок и заказчик — ГУП «Вода Крыма» — расторгнул контракты на общую сумму 240,4 млн рублей. Притом что 90% работ подрядчику уже оплатили.
Как заявлял экономист Сергей Алексашенко, Россия вынуждена была «влить» в аннексированный Крым за пять лет полтора триллиона рублей. Это обошлось примерно в 10 тысяч рублей каждому россиянину, включая беспомощных стариков и младенцев.
Ещё на эту тему:
Ялта и концерн "Алмаз-Антей" заключили соглашение о сотрудничестве
Оккупанты сообщают о подписании на Ялтинском форуме соглашения о строительстве нового КДП аэропорта Симферополь
Оккупанты обещают на экономическом форуме в Ялте подписать инвестсоглашений на 7 млрд рублей
Оккупанты заявляют о "крупных индийских инвесторах"
Оккупанты проверят использование средств российского бюджета на реконструкцию крымского аэропорта Бельбек
Счетная палата проверит использование средств бюджета при строительстве ТЭС в окупированном Крыму
"Инвестор из Сибири" обещает построить в оккупированном Крыму пять "заводов" по производству кваса
Оккупанты сообщают о пополнении бюджета Симферополя на 10 млн рублей за счет инвестпроектов