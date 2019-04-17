Завод "Кавминстекло" - основной поставщик стеклянных бутылок для крымского вина - возобновил приостановленные в апреле 2019 года поставки винодельческим предприятиям аннексированного Россией Крыма.

Об этом сообщил ТАСС председатель Ассоциации виноградарей и виноделов оккупированного Севастополя Алексей Липко.

"Поставки возобновили [винодельческим предприятиям Крыма]", - сказал он. По словам Липко, урегулировать ситуацию удалось благодаря Минпромторгу РФ и Федеральной антимонопольной службе (ФНС).

По данным ассоциации, в конце апреля производители, с которыми несколько лет велось сотрудничество, объявили, что отказываются от поставок стеклянной тары на полуостров. Из-за этого у винодельческих предприятий оккупированных Крыма и Севастополя могли возникнуть сложности.

Представители предприятий, закупающих тару у "Кавминстекла", подтвердили, что проблема с поставками уже решена. Они отметили, что напрямую с заводом крымские компании обычно не работают: бутылки закупаются через посредников.

Ранее сообщалось, что производитель стеклотары, входящий в международный концерн, прекращает поставки в Крым из-за санкций.

Федеральная антимонопольная служба страны оккупанта приступила к расследованию дела об отказе американских собственников завода «Кавминстекло» поставлять стеклотару в аннексированный Крым.