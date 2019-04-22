Россия будет вынуждена утилизировать украинскую военную технику, оставшуюся на территории аннексированного Крыма, после 2014 года, если Киев не заберет ее по истечении десятилетнего срока.

Об этом в понедельник, 13 мая, ТАСС сообщил председатель комитета по обороне Госдумы, бывший командующий Воздушно-десантных войск (ВДВ) Владимир Шаманов.

"Это прежде всего задача руководства Украины [по оставшейся в аннексированном Крыму украинской военной технике, в том числе кораблям, самолетам]. Исходя из международных норм, в течение 10 лет они должны либо забрать [технику], либо через 10 лет мы будем вынуждены это утилизировать, потому что то, что не находится в эксплуатации, ветшает и приходит в негодность. Современных образцов мы не наблюдали, а те, которые есть, они Вооруженным силам РФ не интересны", - сказал Шаманов.

В начале 2018 года в России заявляли, что готовы вернуть из оккупированного Крыма Украине военную технику. Речь шла о возврате десятков кораблей и десятков боевых самолетов, пишет издание.