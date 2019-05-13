Переможці першого туру виборів президента Литви Інгрида Шимоніте та Гітанас Науседа сказали, що вони не хочуть зустрічатися з президентом Росії Владіміром Путіним, доки його країна не залишить анексований Крим.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Обидва кандидати пообіцяли виборцям працювати з політичними партіями для збільшення соціальних видатків, а також просити НАТО і Сполучені Штати взяти на себе безпеку в регіоні, щоб краще захистити Литву від Росії. Нагадаємо, Литва закликала Естонію узгоджувати дії після нещодавного візиту президента Керсті Кальюлайд до Москви.

"Я хотів би бути президентом, який ініціює національні угоди, знайде рішення з багатьох, багатьох питань, які дуже складні і не вирішувалися протягом багатьох років, особливо в галузі освіти і охорони здоров'я", - сказав Науседа журналістам після голосування.

"Моє послання у другому турі буде полягати в тому, що нам потрібно піклуватися не тільки про великі міста, але і про невеликі міста, щоб у нас не було двох Литов, а була єдина Литва, яка є успішною і сильною", - сказала Шимоніте журналістам.

Чинний лідер Литви Даля Грибаускайте заявила, що президентські вибори продемонстрували зрілість литовського суспільства.

"Ці вибори показали зрілість литовського суспільства. У людей є чіткі ціннісні установки, не порушені ні дешевим популізмом, ні агресивним диктатом. Зростаюча активність виборців свідчить про те, що все більше людей в країні усвідомлюють відповідальність за майбутнє держави", - зазначила президент.

Другий тур президентських виборів відбудеться 26 травня одночасно з виборами до Європарламенту.