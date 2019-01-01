Экс-командующий Черноморским флотом России, вице-адмирал Александр Моисеев четырежды ошибочно поздравил войсковые подразделения с «274-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне», принимая 9 мая военный парад в оккупированном Севастополе.

Об этом сообщают на сайте движения «5 Оборона Севастополя», пишут Новости Крыма.

«Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Александр Моисеев, объезжая войсковые подразделения на параде, действительно четырежды поздравил с 274-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне», – сказано в сообщении.

Издание также опубликовало видео, на котором зафиксированы все четыре поздравления.

Александр Моисеев принимал парад в Севастополе, уже будучи в должности командующего Северным флотом России.

3 мая президент России Владимир Путин назначил своим указом вице-адмирала Игоря Осипова командующим Черноморским флотом.