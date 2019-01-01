Екс-командувач ЧФ РФ чотири рази помилково привітав моряків / Видео
|20:31 13.05.2019
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|Крым
Экс-командующий Черноморским флотом России, вице-адмирал Александр Моисеев четырежды ошибочно поздравил войсковые подразделения с «274-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне», принимая 9 мая военный парад в оккупированном Севастополе.
Об этом сообщают на сайте движения «5 Оборона Севастополя», пишут Новости Крыма.
«Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Александр Моисеев, объезжая войсковые подразделения на параде, действительно четырежды поздравил с 274-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне», – сказано в сообщении.
Издание также опубликовало видео, на котором зафиксированы все четыре поздравления.
Александр Моисеев принимал парад в Севастополе, уже будучи в должности командующего Северным флотом России.
3 мая президент России Владимир Путин назначил своим указом вице-адмирала Игоря Осипова командующим Черноморским флотом.
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