Организатора теракта в Турции приговорили к 53 пожизненным срокам

20:01 13.05.2019 0 комментариев Турция

Один из организаторов теракта в районе Рейханлы турецкой провинции Хатай Юсуф Назик, доставленный из Сирии сотрудниками Национальной разведывательной организации Турции (MİT), приговорен к 53 пожизненным срокам в колонии строгого режима.

Решение принял в понедельник 9-й суд по особо тяжким делам города Анкара, сообщает Анадолу.

Сотрудники MİT провели операцию по захвату Юсуфа Назика в Сирии в сентябре 2018 года. Организатор теракта был схвачен сотрудниками турецкой разведки в сирийской провинции Лазкийе.

В ходе допроса Юсуф Назик признался, что тесно сотрудничал с сирийскими спецслужбами и координировал действия исполнителей теракта.

Юсуф Назик был включен турецким МВД в «синий список» особо опасных преступников, доставлен в Турцию и уже допрошен.

В ходе предварительного допроса Назик признался, что действовал по указке сирийских спецслужб.

По его словам, после анализа возможных районов совершения теракта из Сирии в Турцию было доставлено взрывное устройство. По указанию Назика взрывчатка была погружена на две машины и переправлена через границу.

По словам террориста, он спланировал теракт в Рейханлы вместе со своими «друзьями».

Теракт в городе Рейханлы турецкой провинции Хатай был совершен 11 мая 2013 года. Взрыв у здания почтового отделения Рейханлы унес жизни 53 человек.

23 февраля 2018 года девять из 33 подсудимых по данному делу были приговорены к пожизненному заключению. Еще 13 человека были приговорены к лишению свободы на срок от 10 до 15 лет.

Восемь террористов, в том числе Юсуф Назик, были объявлены в международный розыск.



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