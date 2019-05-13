Європейський Союз продовжив на два роки мандат своєї Консультативної місії в Україні (EUAM Ukraine) та збільшив її бюджет на 25%.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в поширеному у понеділок, 13 травня, повідомленні Ради ЄС.

Згідно з рішенням Ради, мандат місії продовжено до 31 березня 2021 року, а її бюджет збільшено на 25% до 54 мільйонів євро на наступні два роки. Як зазначається, цей крок відображає "активізацію діяльності місії, в тому числі за рахунок створення другого мобільного підрозділу, який буде розгорнуто на сході і південному сході України".

Як нагадали у Раді ЄС, загальна мета EUAM Ukraine - підтримати Україну в розвитку стійких, підзвітних і ефективних служб безпеки, які зміцнюють верховенство права.

"Цей процес в кінцевому підсумку покликаний відновити довіру українського народу до своїх цивільних служб безпеки", - йдеться у повідомленні.

Місія ЄС підтримує реформу сектора громадянської безпеки в тісній співпраці з поліцією, іншими правоохоронними органами та прокуратурою.

Консультативна місія ЄС надає стратегічні рекомендації українській владі і підтримує їх за допомогою оперативної діяльності, включаючи навчання.

Офіси місії розташовані в Києві, Львові, Харкові та Одесі. Місія була створена 22 липня 2014 року і почала роботу 1 грудня 2014 року. Її персонал становить понад 300 осіб.