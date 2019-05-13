ЄС застеріг Румунію через проблеми з верховенством права

19:01 13.05.2019 0 комментариев Румыния

Європейська комісія негайно звернеться до механізму щодо дотримання основ верховенства права у зв'язку з "серйозною стурбованістю" станом верховенства права в Румунії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Перший віце-президент Єврокомісії Франс Тіммерманс надіслав уряду Румунії та обом палатам парламенту листа, у якому повідомив, що цей крок буде зроблений, якщо уряд, президент і парламент Румунії не зможуть швидко здійснити "необхідні поліпшення", або якщо будуть зроблені "подальші негативні кроки".

Механізм щодо дотримання основ верховенства права ЄС "передбачає діалог для усунення проблем і недопущення ініціювання статті 7 Договору про Європейський Союз", нагадав Тіммерманс у листі до влади Румунії, яка зараз головує у ЄС.

Запуск Статті 7 передбачає дуже серйозні політичні санкції для країни у разі порушенню нею правил ЄС.

Торкаючись питань незалежності судових органів в Румунії, Тіммерманс в своєму чотиристорінковому листі каже, що побоювання Брюсселя зросли після впровадження цього року "системи суворої і великої дисциплінарної та нової відповідальності магістратів".

Нові правила, ухвалені парламентом Румунії для інформування про хабарництво, "ризикують створити ситуацію фактичної безкарності за злочини, включаючи корупційні злочини", наголошується в листі.

Коментуючи кроки Румунії щодо зменшення покарання за зловживання службовим становищем, Тіммерманс заявив, що "це вплине ... на стримуючий ефект основних кримінальних положень".



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