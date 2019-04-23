Облавы в Крыму: Суд в Таганроге по делу задержанных крымских татар проходит в закрытом режиме

13:31 13.05.2019 0 комментариев Крым

Таганрогский городской суд Ростовской области России 13 мая проводит в закрытом режиме заседание, где рассматривается продление меры пресечения в отношении задержанных в ходе массовых обысков в Крыму 27 марта крымскотатарских активистов: Сейрана Муртазы, Энвера Аметова, Меджита Абдурахманова и Рустема Сейтхалилова.

Ни родственники, ни слушатели в зал допущены не были, сообщают Новости Крыма/

«Со стороны активистов были поданы ходатайства о проведении фото- и видеофиксации еще с утра. Однако секретарь судьи сказала, что заседания в этом суде будут закрытые все», – рассказал юрист Руслан Абдурашитов.

По его словам, на улице находятся около 20 человек, в зал никого не пускают. Активисты и родственники пишут жалобы о недопуске в зал суда.

Еще четыре заседания должны состоятся 13 мая в Ленинском районном суде Ростова-на-Дону в отношении гражданского журналиста Ремзи Бекирова, общественного защитника Ризы Изетова, волонтера, активиста, Руслана Сулейманова, волонтера Шабана Умерова.

Сотрудники ФСБ, МВД России и Росгвардии 27 марта провели в Крыму облавы в домах крымскотатарских активистов, в том числе активистов общественного объединения «Крымская солидарность». Всего было задержано 24 активиста.



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