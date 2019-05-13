Євросоюз не планує запроваджувати нові санкції проти РФ через рішення Російської Федерації роздавати російські паспорти на Донбасі.

Про це розповіли журналістам міністри закордонних справ держав-членів ЄС, які зібралися в Брюсселі для відзначення 10-ї річниці Східного партнерства, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, про це заявив глава МЗС Чехії Томаш Петршичек – за його словами ЄС знає про рішення РФ, але не планує тиснути на Москву через нього.

"Зараз ми більше прихильні до пошуку діалогу, а не до тиску, як це робить сама Російська Федерація", - заявив він.

Позицію європейців підтвердив також румунський міністр Теодор Мелешкану. Він запевнив журналістів, що нові санкції проти РФ не потрібні також українцям. "Це створить проблеми самій Україні", - заявив він, але не став уточнювати, у чому він бачить ці проблеми.

Необхідно зазначити, що позиція України є іншою, Київ закликав ЄС до посилення тиску на РФ. Частина держав ЄС, яких зазвичай зараховують до числа друзів України в Євросоюзі, виступають за посилення санкцій.

Зокрема, про це заявив литовський міністр Лінас Лінкявічюс. "Це (роздача паспортів) - глибоке порушення міжнародного права. Ми домовлялися, що подальше порушення міжнародного права має вести до посилення тиску, тому я вірю, що мають бути нові санкції", - заявив він. "Ми маємо запровадити персональні санкції проти росіян, причетних до цього рішення, а також маємо ухвалити рішення, що ЄС не визнає ці паспорти", - заявив естонський міністр Урмас Рейнсалу.

Водночас відомо, що для запровадження санкцій у ЄС потрібен консенсус, який наразі відсутній.