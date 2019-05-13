ЄС не планує санкцій до Росії через роздачу паспортів на Донбасі

18:01 13.05.2019 0 комментариев Россия

Євросоюз не планує запроваджувати нові санкції проти РФ через рішення Російської Федерації роздавати російські паспорти на Донбасі.

Про це розповіли журналістам міністри закордонних справ держав-членів ЄС, які зібралися в Брюсселі для відзначення 10-ї річниці Східного партнерства, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, про це заявив глава МЗС Чехії Томаш Петршичек – за його словами ЄС знає про рішення РФ, але не планує тиснути на Москву через нього.

"Зараз ми більше прихильні до пошуку діалогу, а не до тиску, як це робить сама Російська Федерація", - заявив він.

Позицію європейців підтвердив також румунський міністр Теодор Мелешкану. Він запевнив журналістів, що нові санкції проти РФ не потрібні також українцям. "Це створить проблеми самій Україні", - заявив він, але не став уточнювати, у чому він бачить ці проблеми.

Необхідно зазначити, що позиція України є іншою, Київ закликав ЄС до посилення тиску на РФ. Частина держав ЄС, яких зазвичай зараховують до числа друзів України в Євросоюзі, виступають за посилення санкцій.

Зокрема, про це заявив литовський міністр Лінас Лінкявічюс. "Це (роздача паспортів) - глибоке порушення міжнародного права. Ми домовлялися, що подальше порушення міжнародного права має вести до посилення тиску, тому я вірю, що мають бути нові санкції", - заявив він. "Ми маємо запровадити персональні санкції проти росіян, причетних до цього рішення, а також маємо ухвалити рішення, що ЄС не визнає ці паспорти", - заявив естонський міністр Урмас Рейнсалу.

Водночас відомо, що для запровадження санкцій у ЄС потрібен консенсус, який наразі відсутній.



Ещё на эту тему:

13:01 10.05.2019
Новий глава МЗС Естонії підніме в Брюсселі питання нових санкцій проти РФ
15:41 03.05.2019
Россия, на случай новых санкций, продолжает скупать золото
12:01 02.05.2019
В США потребовали ввести против России «болезненные санкции» / Видео
08:41 02.05.2019
Головне - не обсяг санкцій, а вибір цілей, проти яких вони застосовуються - експерт
15:21 26.04.2019
Американская компания выплатит штраф за нарушение санкций США против «Роснефти»
13:01 26.04.2019
К российскому аналогу SWIFT присоединился Евразийский банк Казахстана
20:41 22.04.2019
Минэкономики РФ повысило оценку оттока капитала в 2019 году почти вдвое - до $38 млрд
15:21 18.04.2019
Компании Дерипаски грозит дефолт из-за санкций
14:01 18.04.2019
Санкции: Трети банков России угрожают сбои платежей по картам Visa и Mastercard
20:01 16.04.2019
«Роскомнагляд» пообіцяв дзеркальне покарання для «Бі-бі-сі» за санкції проти RT в Англії
17:21 08.04.2019
Російські компанії залучили 1,4 млрд у передчутті нових санкцій США — Bloomberg
20:41 03.04.2019
Сенатори США 3 березня представлять законопроект щодо нових санкцій проти Росії
Новости
Азербайджан Азербайджан
14:01 13.05.2019
Міністри ЄС не приймуть декларацію Східного партнерства через Азербайджан
19:01 11.05.2019
Азербайджанская нефть подорожала
13:31 10.05.2019
В результате пожара на азербайджанском судне пострадали 14 человек
17:01 07.05.2019
Беларусь и Азербайджан продолжат сотрудничество в реализации военных проектов
Все новости страны
Армения Армения
10:21 03.05.2019
Учение ПВО ЮВО проведено в Армении
12:21 26.04.2019
Армения предложила изменить устав военного союза постсоветских стран
08:41 23.04.2019
Российскую авиабазу в Армении перевооружат на Су-30СМ
17:01 22.04.2019
Генпрокуратура Армении направит в Россию документы для экстрадиции экс-депутата парламента
Все новости страны
Болгария Болгария
08:31 13.05.2019
Через мовне питання МЗС Болгарії викликало посла Туреччини
09:01 10.05.2019
Приєднання до ЄС залишається головним пріоритетом Болгарії
15:31 08.05.2019
Россияне начали продавать свою недвижимость в Болгарии
16:41 03.05.2019
ЕС намерен заменить российский газ на сжиженный из США
Все новости страны
Греция Греция
08:01 11.05.2019
Прем'єр-міністр Греції отримав вотум довіри в парламенті
14:31 10.05.2019
Парламент Греції вп’яте за чотири роки розглядатиме вотум довіри до прем’єра Ципраса
16:45 08.05.2019
Греция и Кипр проинформируют ЕС о незаконных буровых работах Турции
18:01 07.05.2019
Афіни погрожують Албанії судом через порушення інтересів етнічних греків
Все новости страны
Грузия Грузия
10:31 13.05.2019
На российской военной базе в непризнанной Абхазии за 5 лет построено 34 жилых дома для военнослужащих
15:31 11.05.2019
Военные инструкторы США обучат еще одно грузинское подразделение
19:31 10.05.2019
В отчете и.о. секретаря по обороне США говорится о вторжении России в Грузию и текущей оккупации ее территоррии
11:01 08.05.2019
Зурабішвілі: У Грузії немає альтернативи Євросоюзу
Все новости страны
Молдова Молдова
09:31 13.05.2019
ОБСЕ приветствует решение кабмина поддержать молдавский металлургический завод
09:31 11.05.2019
Спецпредставник ОБСЄ обговорить у Молдові Придністровське врегулювання
15:01 10.05.2019
Посольство РФ в Молдове заявляет об участившихся запретах на въезд россиянам
21:01 08.05.2019
В Молдову не пустили представителя общественной палаты России
Все новости страны
Россия Россия
19:15 13.05.2019
Минобороны РФ отказалось от закупки новейшго снайперского комплекса из-за импортных комплектующих
18:01 13.05.2019
ЄС не планує санкцій до Росії через роздачу паспортів на Донбасі
15:31 13.05.2019
Тяжелая электрическая торпеда поступит на вооружение ВМФ России в течение года
14:31 13.05.2019
Росія не очікувала і пізно відреагувала наближення катерів ОС до російського порту на Азові
Все новости страны
Румыния Румыния
19:01 13.05.2019
ЄС застеріг Румунію через проблеми з верховенством права
15:01 11.05.2019
До Румунії прибули винищувачі F-16 зі США
14:01 10.05.2019
Сегодня в Румынии произошли два землетрясения
10:01 08.05.2019
Українські курсанти проходять стажування на навчальному кораблі ВМС Румунії
Все новости страны
Турция Турция
20:01 13.05.2019
Организатора теракта в Турции приговорили к 53 пожизненным срокам
10:01 13.05.2019
Опозиційний кандидат відкликав кандидатуру з повторних виборів мера Стамбула
14:01 11.05.2019
Покупка Турцией С-400 у России – решенный вопрос
08:31 11.05.2019
У Середземному морі загинуло близько 70 біженців
Все новости страны
Украина Украина
21:01 13.05.2019
Обидва кандидати в президенти Литви проти зустрічі з Путіним до деокупації Криму
20:31 13.05.2019
Екс-командувач ЧФ РФ чотири рази помилково привітав моряків / Видео
20:16 13.05.2019
Тривалість штучної заимки суден в Керченській протоці зросла майже на 60%
19:45 13.05.2019
"Повар Путина" "освоил" в аннексированном Крыму миллиард бюджетных рублей
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс