Окупаційна влада Криму спеціально заглушає сигнал українських мовників, у тому числі й шляхом включення російських радіостанцій на тих самих частотах.

Про це заявляють у Кримській правозахисній групі (КПГ), пише Українська правда.

Згідно з даними моніторингу КПГ, проведеного у березні-квітні 2019 року, сигнал семи українських радіостанцій у 20 населених пунктах Північного Криму повністю або частково заглушають сигналом російських FM-радіостанцій.

Зокрема, було перевірено 13 частот семи українських радіостанцій, які отримали від Нацтелерадіо дозвіл на мовлення на території Північного Криму з підконтрольних Україні селищ Чонгар і Чаплинка, що розташовані біля адмінкордону.

"Моніторинг був організований за допомогою автомагнітол у населених пунктах Північного Криму, розташованих поруч з пунктом пропуску Чаплинка і проведено в 20 населених пунктах - Надежино, Червоноармійське, Вишнівка, Кріпке, Танкове, Пролетарка, Красноперекопськ, Радгоспне, Таврійське, Рисове, Почесне, Перекоп, Армянськ, Суворове, П'ятихатка, Карпова балка, Філатовка, Ішунь, Томашівка, Воїнка", - повідомили правозахисники.

Результати моніторингу показали, що станом на початок квітня 2019 року на семи частотах вдалося зловити сигнал двох українських станцій і тільки у двох населених пунктах з 20 досліджених.