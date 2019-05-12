Окупанти "глушать" українське мовлення на півночі Криму
|17:31 13.05.2019
|0 комментариев
|Крым
Окупаційна влада Криму спеціально заглушає сигнал українських мовників, у тому числі й шляхом включення російських радіостанцій на тих самих частотах.
Про це заявляють у Кримській правозахисній групі (КПГ), пише Українська правда.
Згідно з даними моніторингу КПГ, проведеного у березні-квітні 2019 року, сигнал семи українських радіостанцій у 20 населених пунктах Північного Криму повністю або частково заглушають сигналом російських FM-радіостанцій.
Зокрема, було перевірено 13 частот семи українських радіостанцій, які отримали від Нацтелерадіо дозвіл на мовлення на території Північного Криму з підконтрольних Україні селищ Чонгар і Чаплинка, що розташовані біля адмінкордону.
"Моніторинг був організований за допомогою автомагнітол у населених пунктах Північного Криму, розташованих поруч з пунктом пропуску Чаплинка і проведено в 20 населених пунктах - Надежино, Червоноармійське, Вишнівка, Кріпке, Танкове, Пролетарка, Красноперекопськ, Радгоспне, Таврійське, Рисове, Почесне, Перекоп, Армянськ, Суворове, П'ятихатка, Карпова балка, Філатовка, Ішунь, Томашівка, Воїнка", - повідомили правозахисники.
Результати моніторингу показали, що станом на початок квітня 2019 року на семи частотах вдалося зловити сигнал двох українських станцій і тільки у двох населених пунктах з 20 досліджених.
Ещё на эту тему:
Оккупанты считают, что запрет на размещение хостелов не скажется на результатах курортного сезона
Аксьонов заявив, що українці відвідують анексований Крим "частіше за інших іноземних туристів"
Оккупанты продадут в Евпатории "муниципальное" имущество
Оккупанты присваивают свои названия крымским географическим объектам
У Севастополі "суд" почав розглядати справу про примусове внесення генплану в "парламент" міста
Детей погибших в Сирии российских наемников отправили на отдых в оккупированный Крым
В окупованому Криму віднесло вітром повітряну кулю з дитиною / Відео
Окупанти вжили заходів проти руйнування Керченського моста та доріг
Оккупанты передумали покупать новый сейнер для экипажа "Норда"