Компания с уставным капиталлом 10 тыс грн застроит судоремонтный завод в Одессе жилыми домами

17:01 13.05.2019 0 комментариев Украина

ООО “Сага Девелопмент” (ТМ Saga Development) с партнерами реализует в Одессе проект строительства многофункционального жилого квартала Art Kvartal City Space & Apartments.

Жилой квартал построят с апарт-отелем, ресторанами, торговым и офисным центром класса “А” на месте судоремонтного завода, сообщает сайт Укррудпром со ссылкой на пресс-службу компании.

По данным компании, проект ревитализации промышленной зоны судоремонтного завода включает 4-этажную застройку высотой до 15 м по спуску Маринеско, а также 24-этажные здания по ул. Приморской.

“Такой подход позволит сформировать полноценный квартал с собственной системой пешеходных улиц, продольными и вертикальными связками и площадью, удобной для проведения различных публичных мероприятий”, — говорится в сообщении.

Инфраструктура проекта включает центр детского развития и игровой клуб общей площадью 3,2 тыс. кв. м, гипермаркет площадью 7 тыс. кв. м, другие магазины всех групп товаров (7,3 тыс. кв. м), рынок уличной еды и фермерских продуктов (3,3 тыс. кв. м).

Проект также включает офисный центр класса “А” площадью 7,3 тыс. кв. м, коворкинговое пространство, апарт-отель и фитнес-центр площадью 8,2 тыс. кв. м. Развлекательный квартал включает кафе, рестораны, бары и ночной клуб.

Запланированный срок реализации первой очереди проекта — третий квартал 2021 года.

Как уточнили в компании, площадь участка составляет 2,381 га, общая площадь проекта — 87,8 тыс. кв. м, площадь паркинга — 11,4 тыс. кв.м. Общая площадь апартаментов — 44,8 тыс. кв. м.

Помимо Saga Development, участниками проекта являются компании Perfect Group и Citex Development.

Портфель проектов Saga Development включает 11 ЖК на разных этапах реализации: Rybalsky, Chicago Central House, San Francisco Creative House, New York Concept House, Bristol Comfort House, Einstain Concept House, Resident Concept House, Philadelphia Concept House, Happy House, (все — Киев), Kandinsky Odessa Residence и Art Kvartal City Space (оба — Одесса). ЖК New York Concept House введен в эксплуатацию в декабре 2017 года.

По данным компании, ввод ЖК Chicago Central House и Einstain Concept House планируется во втором квартале 2019 года, San Francisco Creative House — в третьем квартале, Happy House — в конце 2020 — первый квартал 2019 года. Ввод первых секций ЖК Kandinsky Odessa Residence запланирован на конец 2019 года.

ООО “Сага Девелопмент” создано в 2012 году. Основным видом деятельности является деятельность в сфере архитектуры.

Согласно данным Единого госреестра, владельцем 100%-ной доли в уставном капитале ООО является панамская корпорация “Тревор Бизнес С.А.”.

Уставный капитал компании на 10 мая 2019 года составляет 10 тыс. грн.



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