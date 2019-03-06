Побережье оккупированного Севастополе отдадут военным для "обеспечения обороны и безопасности" / Фото
|16:31 13.05.2019
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|Крым
"Департамент архитектуры" оккупированного Севастополя проведет "публичные слушания" по поводу изменения вида разрешенного использования земельного участка площадью 30 993 квадратных метров на берегу моря рядом с Казачьей бухтой.
Вид пользования планируют изменить с «размещение домов отдыха, пансионатов, кемпинга» на «обеспечение обороны и безопасности». Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства, сообщает ForPost.
Участок, о котором идет речь, расположен по адресу: улица Эпроновская, 4 в Гагаринском районе, практически у кромки воды. Его кадастровая стоимость больше 208 млн. рублей.
Основанием для проведения слушаний и возможности для изменения статуса земли стало обращения ФГКУ «Крымское ТУИО» Минобороны России от 06.03.2019 в департамент архитектуры Севастополя.
Издание сообщает, что недалеко от этого участка располагается военный городок № 456.
Слушания пройдут 20 мая в 18:00 в помещении Гагаринской администрации.
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