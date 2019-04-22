Оккупанты считают, что запрет на размещение хостелов не скажется на результатах курортного сезона

16:01 13.05.2019 0 комментариев Крым

Принятие закона о запрете на размещение хостелов в многоэтажных жилых домах не повлияет на результаты предстоящего курортного сезона в оккупированном Крыму. 

Об этом в интервью Известиям заявил "глава" оккупационнного правительства Крыма Сергей Аксенов. 

"Специфика крымских курортов и количественное соотношение гостиниц и хостелов таковы, что закон, запрещающий последние в многоквартирных домах, не окажет негативного влияния на экономические результаты предстоящего туристического сезона. В Крыму хостелы не получили широкого распространения. Это связано с тем, что в курортных регионах около 4,5 тыс недорогих гостевых домов и порядка 18 тыс квартир и комнат, которые сдаются внаем", – заявил Аксенов.

По его словам, в оккупированном Крыму всего несколько десятков хостелов и большинство из них размещены в нежилых помещениях. В частности, в Симферополе только один хостел находится в многоквартирном доме, в Ялте – пять. 

Он добавил, что летом проблем с заполняемостью мест размещения на аннексированном полуострове нет. «Например, в прошлом году в период пиковых нагрузок заполняемость гостиниц была практически на уровне 100%, инфраструктура работала по максимуму», – заявил Аксенов.



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