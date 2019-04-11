В оккупированном Севастополе новый и.о. вице-губернатора

12:31 13.05.2019 0 комментариев Крым

Бывший руководитель проекта по гражданскому развитию района Балаклавской бухты Мария Литовко стала новой исполняющей обязанности вице-губернатора оккупированного Севастополя.

Об этом сообщил в понедельник, 13 мая, т.н. "губернатор" Дмитрий Овсянников, пишет ТАСС.

"Хочу представить нового и.о. "вице-губернатора" Севастополя Марию Литовко, в сфере ведения которой будут находиться вопросы экономического развития, земельно-имущественных отношений, управления потребительского рынка и государственной регистрации кадастра. Я озвучил пока департамент, но соответственно в целом реализация приоритетных инвестиционных проектов города будет сферой ведения Марии Александровны", - сказал он.

Ранее Литовко возглавляла проект по гражданскому развитию района Балаклавской бухты и была единственным представителем Севастополя среди победителей конкурса "Лидеры России".



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