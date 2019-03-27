В Азовському морі був випадок, коли кораблі ВМС України підходили на півтори милі до російського порту.

Про це екс-командувач Сергій Наєв розповів в інтерв'ю ТСН, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, росіяни промовчали про цей випадок, адже "вони не очікували і пізно відреагували".

"У сучасних умовах наші дії на Азовському морі мають бути підкріплені потужними засобами вогневого ураження з берега та з неба. Має бути база для таких дій. І в ООС така база вже є, і вона діє. Навіть був випадок, коли кораблі ВМС підходили на півтори милі до російського порту", - заявив Наєв.

Колишній командувач ООС зазначив, що затримка в реагуванні росіян була дві години. Він уточнив, що до російського порту підходили малі броньовані катери, які діють у складі Об'єднаних сил.

"Це було в жовтні минулого року поблизу Єйська. А ми створили такі умови, що російські кораблі ближче певної лінії не підходять. Крім того, російська ФСБ на початку ООС намагалася оглядати наші кораблі, але ми їм цього не дали. Викликалися кораблі Прикордонної служби, вживалися інші військові заходи, і ворожі кораблі відходили від наших суден. Було два випадки, коли вони намагалися доглянути українські судна, але після того спроби припинилися. Від початку ООС не було жодного догляду українського судна. Жоден ФСБівець на борт українського корабля не зайшов", - розповів Наєв.