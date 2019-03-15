Самолеты еще одной авиакомпании будут летать между Одессой и Киевом
|15:01 13.05.2019
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|Украина
Украинская авиакомпания Windrose стала еще одним перевозчиком, заявившем о начале рейсов между Одессой и Борисполем.
Начиная с 4 июля этого года, по четвергам и воскресеньям, по этому маршруту будет курсировать 220-местный Airbus A321, сообщает Думская.
«Роза» стала пятым авиаперевозчиком, обслуживающим киевское направление. Признанными и достаточно стабильными эксплуатантами этой линии остаются МАУ, летающие в Борисполь, и «Мотор Сич», летающий в аэропорт Киев имени Игоря Сикорского (Жуляны).
Напомним, авиакомпания SkyUp еще в прошлом году заявила о старте рейсов Борисполь-Одесса-Борисполь, но фактически полеты начнутся только с 25 мая этого года.
Авиакомпания Windrose Airlines является дочкой украинской авиакомпании МАУ. Образована в 2007 году специально для чартерных направлений. В настоящий момент имеет флот, состоящий из 13 воздушных судов: один Airbus A320, пять Airbus A321 и семь Embraer 145.
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