Самолеты еще одной авиакомпании будут летать между Одессой и Киевом

15:01 13.05.2019 0 комментариев Украина

Украинская авиакомпания Windrose стала еще одним перевозчиком, заявившем о начале рейсов между Одессой и Борисполем.

Начиная с 4 июля этого года, по четвергам и воскресеньям, по этому маршруту будет курсировать 220-местный Airbus A321, сообщает Думская.

«Роза» стала пятым авиаперевозчиком, обслуживающим киевское направление. Признанными и достаточно стабильными эксплуатантами этой линии остаются МАУ, летающие в Борисполь, и «Мотор Сич», летающий в аэропорт Киев имени Игоря Сикорского (Жуляны).

Напомним, авиакомпания SkyUp еще в прошлом году заявила о старте рейсов Борисполь-Одесса-Борисполь, но фактически полеты начнутся только с 25 мая этого года.

Авиакомпания Windrose Airlines является дочкой украинской авиакомпании МАУ. Образована в 2007 году специально для чартерных направлений. В настоящий момент имеет флот, состоящий из 13 воздушных судов: один Airbus A320, пять Airbus A321 и семь Embraer 145.



Ещё на эту тему:

17:41 19.04.2019
Італійський лоукостер Ernest Airlines запустив рейси з Одеси до Рима
12:21 11.04.2019
Український лоукостер полетить до Парижа і Ніцци: названі дати та ціни
17:01 09.04.2019
Італійський лоукостер Ernest Airlines з 19 квітня запустить рейси з Одеси до Рима
20:01 02.04.2019
Wizz Air відновить рейси з Києва до Любліна
17:01 01.04.2019
Італійський лоукостер відновить польоти до Львова з Венеції
19:01 28.03.2019
Итальянская авиакомпания уже в апреле может начать полеты из Одессы в Рим
16:41 26.03.2019
Французская авиакомпания запустит рейсы из Киева в Париж
09:01 25.03.2019
Wizz Air не пустив на рейс журналістів з РФ, що прямували у Київ
13:21 21.03.2019
SkyUp открывает новые рейсы из Одессы в Грузию и Армению
20:01 15.03.2019
Лоукостер Ernest Airlines запускає рейс Київ - Генуя
19:21 15.03.2019
Запустити аеропорти Маріуполя і Бердянська для цивільної авіації можна тільки після зменшення буферної зони військового конфлікту
10:01 12.03.2019
SkyUp буде літати з Києва в Єреван, Варни і Бургас
Новости
Азербайджан Азербайджан
14:01 13.05.2019
Міністри ЄС не приймуть декларацію Східного партнерства через Азербайджан
19:01 11.05.2019
Азербайджанская нефть подорожала
13:31 10.05.2019
В результате пожара на азербайджанском судне пострадали 14 человек
17:01 07.05.2019
Беларусь и Азербайджан продолжат сотрудничество в реализации военных проектов
Все новости страны
Армения Армения
10:21 03.05.2019
Учение ПВО ЮВО проведено в Армении
12:21 26.04.2019
Армения предложила изменить устав военного союза постсоветских стран
08:41 23.04.2019
Российскую авиабазу в Армении перевооружат на Су-30СМ
17:01 22.04.2019
Генпрокуратура Армении направит в Россию документы для экстрадиции экс-депутата парламента
Все новости страны
Болгария Болгария
08:31 13.05.2019
Через мовне питання МЗС Болгарії викликало посла Туреччини
09:01 10.05.2019
Приєднання до ЄС залишається головним пріоритетом Болгарії
15:31 08.05.2019
Россияне начали продавать свою недвижимость в Болгарии
16:41 03.05.2019
ЕС намерен заменить российский газ на сжиженный из США
Все новости страны
Греция Греция
08:01 11.05.2019
Прем'єр-міністр Греції отримав вотум довіри в парламенті
14:31 10.05.2019
Парламент Греції вп’яте за чотири роки розглядатиме вотум довіри до прем’єра Ципраса
16:45 08.05.2019
Греция и Кипр проинформируют ЕС о незаконных буровых работах Турции
18:01 07.05.2019
Афіни погрожують Албанії судом через порушення інтересів етнічних греків
Все новости страны
Грузия Грузия
10:31 13.05.2019
На российской военной базе в непризнанной Абхазии за 5 лет построено 34 жилых дома для военнослужащих
15:31 11.05.2019
Военные инструкторы США обучат еще одно грузинское подразделение
19:31 10.05.2019
В отчете и.о. секретаря по обороне США говорится о вторжении России в Грузию и текущей оккупации ее территоррии
11:01 08.05.2019
Зурабішвілі: У Грузії немає альтернативи Євросоюзу
Все новости страны
Молдова Молдова
09:31 13.05.2019
ОБСЕ приветствует решение кабмина поддержать молдавский металлургический завод
09:31 11.05.2019
Спецпредставник ОБСЄ обговорить у Молдові Придністровське врегулювання
15:01 10.05.2019
Посольство РФ в Молдове заявляет об участившихся запретах на въезд россиянам
21:01 08.05.2019
В Молдову не пустили представителя общественной палаты России
Все новости страны
Россия Россия
19:15 13.05.2019
Минобороны РФ отказалось от закупки новейшго снайперского комплекса из-за импортных комплектующих
18:01 13.05.2019
ЄС не планує санкцій до Росії через роздачу паспортів на Донбасі
15:31 13.05.2019
Тяжелая электрическая торпеда поступит на вооружение ВМФ России в течение года
14:31 13.05.2019
Росія не очікувала і пізно відреагувала наближення катерів ОС до російського порту на Азові
Все новости страны
Румыния Румыния
19:01 13.05.2019
ЄС застеріг Румунію через проблеми з верховенством права
15:01 11.05.2019
До Румунії прибули винищувачі F-16 зі США
14:01 10.05.2019
Сегодня в Румынии произошли два землетрясения
10:01 08.05.2019
Українські курсанти проходять стажування на навчальному кораблі ВМС Румунії
Все новости страны
Турция Турция
20:01 13.05.2019
Организатора теракта в Турции приговорили к 53 пожизненным срокам
10:01 13.05.2019
Опозиційний кандидат відкликав кандидатуру з повторних виборів мера Стамбула
14:01 11.05.2019
Покупка Турцией С-400 у России – решенный вопрос
08:31 11.05.2019
У Середземному морі загинуло близько 70 біженців
Все новости страны
Украина Украина
21:01 13.05.2019
Обидва кандидати в президенти Литви проти зустрічі з Путіним до деокупації Криму
20:31 13.05.2019
Екс-командувач ЧФ РФ чотири рази помилково привітав моряків / Видео
20:16 13.05.2019
Тривалість штучної заимки суден в Керченській протоці зросла майже на 60%
19:45 13.05.2019
"Повар Путина" "освоил" в аннексированном Крыму миллиард бюджетных рублей
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс