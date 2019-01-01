Міністри ЄС не приймуть декларацію Східного партнерства через Азербайджан
|14:01 13.05.2019
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|Азербайджан
Декларація за підсумками сьогоднішнього саміту "Східного партнерства" в Брюсселі може не бути прийнята міністрами закордонних справ Євросоюзу.
Статися це може через те, що текст документа не підійшов Азербайджану. Про це написав у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає УНН.
"Посли ЄС зустрічаються сьогодні вранці перед зустріччю міністрів закордонних справ, щоб обговорити декларацію Східного партнерства. Схоже, що її статус буде зменшений до так званої заяви голови, оскільки Азербайджан незадоволений її текстом", - написав журналіст.
Нагадаєм, Європейський Союз, Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Республіка Молдова та Україна на цьому тижні, 13-14 травня, відзначають десяту річницю Східного партнерства.
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