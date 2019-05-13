Уряд Чехії вважає, що ЄС має надати "стратегічну перспективу" трьом державам Східного партнерства, включно з Україною.

Про це заявив журналістам глава МЗС Чехії Томаш Петршичек у Брюсселі повідомляє "Європейська правда".

Як відомо, формат "Східне партнерство" (СхП) був офіційно запущений у Празі (Чехія) рівно 10 років тому, у травні 2009. У ці дні у Брюсселі проходять події, присвячені ювілею цього формату.

Коментуючи плани перед початком міністерської зустрічі ЄС, Петршичек наголосив, що Євросоюз має узгодити нові плани СхП. "Формат партнерства довів, що він є успішною політикою, але нам необхідно обговорити, що ми будемо робити після 2020", - зауважив міністр.

Серед іншого, на думку міністра, ЄС має ухвалити рішення про нові можливості для трьох держав СхП, які вже виконують угоди про асоціацію і прагнуть подальшого зближення з ЄС. "Я вважаю, що має бути чітка європейська перспектива для цих країн (які хочуть поглиблювати відносини з ЄС). Наразі потрібно надати певну стратегічну перспективу для найбільш просунутих держав, таких як Україна, Грузія та Молдова, забезпечивши їх практичними результатами співпраці", - заявив він.

Водночас, зa даними "Європейської правди", ця ідея не має одностайної підтримки серед інших держав-членів Євросоюзу, а тому не має значних шансів на затвердження.