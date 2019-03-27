Морський центр ССО відпрацьовує захоплення суден / Відео
|13:01 13.05.2019
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|Украина
Абордажні групи 73-го морського центру спеціального призначення ССпО ЗСУ відпрацьовують захоплення суден у відкритому морі в рамках тренувань VBSS (Visit, Board, Search and Seizure).
Під час захоплення судна вивід груп здійснювався повітряним шляхом з різних висот системою безпарашутного десантування «Канат» (що замінила систему «Адаптер-М1») та водним шляхом на швидкісних катерах. У трюмах та на палубі затримано та знищено умовного противника в умовах Ближнього Бою (CQB), передає Український мілітарний портал.
Відео від прес-служби центру:
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