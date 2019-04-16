Новейшая электрическая торпеда, которыми будут оснащаться перспективные атомные подлодки, проходит государственные испытания.

Готовый образец планируется передать Военно-морскому флоту (ВМФ) в течение ближайшего года, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор Государственного научно-производственного предприятия (ГНПП) "Регион" Игорь Крылов.

"ГНПП "Регион" занимается различными средствами вооружения для подводных лодок. На наш взгляд, одно из перспективных направлений - создание тяжелой электрической торпеды, разработка которой завершается. Сейчас она проходит государственные испытания, и мы надеемся, что в ближайший год ВМФ получит готовый образец в качестве боевой единицы", - сказал И.Крылов.

Так он ответил на вопрос о том, какое перспективное торпедное вооружение создает "Регион" для нового поколения стратегических субмарин.

Гендиректор также рассчитывает, что на вооружении новейших подлодок ВМФ РФ будет и комплекс "Пакет-НК", "который хорош еще и тем, что в его составе есть антиторпеда".

"Она предназначена для поражения атакующих торпед. Для нас "Пакет-НК" ценен ещё и тем, что от идеи до серийного производства он был реализован "Регионом". Надеемся, что антиторпеда будет использоваться и для решения задач защиты подводных лодок нового поколения", - отметил Крылов.

ГНПП "Регион" - одно из ведущих предприятий по разработке высокоточного оружия для ВМФ и Воздушно-космических сил России. Входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение".