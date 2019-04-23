В ЮВО начнут первые учебно-тренировочные полеты Су-25СМ3

12:01 13.05.2019 0 комментариев Россия

В среду, 15 мая, на аэродроме Буденовский в Ставропольском крае начнутся первые учебно-тренировочные полеты экипажей новейших глубоко модернизированных штурмовиков Су-25СМ3.

Самолеты поступили в авиационную часть Южного военного округа в апреле и мае 2019 года, сообщает Военное.РФ.
 
Во время полетов пилоты отработают навыки взлета и посадки, элементы сложного пилотажа, действия в нештатных ситуациях, а также выполнят пуски неуправляемых ракет и бомбометание по наземным целям. 

Как сообщалось, в Ставропольском крае сформирована вторая эскадрилья модернизированных штурмовиков

Су-25СМ3 созданы для уничтожения подвижных целей при любой погоде и в любое время суток. Они могут успешно поражать танки или бронемашины, защищенные от ударов с воздуха не только переносными зенитно-ракетными комплексами типа американского "Стингера" или российской "Вербы", но и дальнобойными системами типа "Бук", "Тор" и "Пэтриот". 



Ещё на эту тему:

20:15 10.05.2019
Разведчики ЮВО завершили спецподготовку на горном полигоне Дарьял
09:01 08.05.2019
В общевойсковой армии ЮВО на Северном Кавказе подвели итоги за зимний период обучениям
19:01 07.05.2019
Разведчики ЮВО в Абхазии провели учение с применением новейших бронеавтомобилей «Тигр-М»
11:10 06.05.2019
Пилоты армейской авиации ЮВО завершили сбор по горной подготовке в Приэльбрусье
10:01 06.05.2019
Танкисты ЮВО в Абхазии прошли обучение на современных тренажерах
11:01 02.05.2019
Разведчики ЮВО выполнили нормативы по воздушно-десантной подготовке ведением прицельного огня в воздухе
12:41 25.04.2019
В горах Карачаево-Черкесии экипажи вертолетов ЮВО искали цели в темное время суток
11:21 25.04.2019
Артиллерийские соединения ЮВО провели масштабные боевые стрельбы в Северной Осетии
14:41 24.04.2019
Экипажи бомбардировщиков ЮВО отработали бомбометание по целям
12:41 24.04.2019
Дивизионы реактивного артиллерийского соединения ЮВО подняты по тревоге в рамках учения
11:41 24.04.2019
Корабли Каспийской флотилии выполнили стрельбы по морским и воздушным целям
16:21 23.04.2019
Спецназ ЮВО в Ставропольском крае поднят по учебной тревоге
Новости
Азербайджан Азербайджан
14:01 13.05.2019
Міністри ЄС не приймуть декларацію Східного партнерства через Азербайджан
19:01 11.05.2019
Азербайджанская нефть подорожала
13:31 10.05.2019
В результате пожара на азербайджанском судне пострадали 14 человек
17:01 07.05.2019
Беларусь и Азербайджан продолжат сотрудничество в реализации военных проектов
Все новости страны
Армения Армения
10:21 03.05.2019
Учение ПВО ЮВО проведено в Армении
12:21 26.04.2019
Армения предложила изменить устав военного союза постсоветских стран
08:41 23.04.2019
Российскую авиабазу в Армении перевооружат на Су-30СМ
17:01 22.04.2019
Генпрокуратура Армении направит в Россию документы для экстрадиции экс-депутата парламента
Все новости страны
Болгария Болгария
08:31 13.05.2019
Через мовне питання МЗС Болгарії викликало посла Туреччини
09:01 10.05.2019
Приєднання до ЄС залишається головним пріоритетом Болгарії
15:31 08.05.2019
Россияне начали продавать свою недвижимость в Болгарии
16:41 03.05.2019
ЕС намерен заменить российский газ на сжиженный из США
Все новости страны
Греция Греция
08:01 11.05.2019
Прем'єр-міністр Греції отримав вотум довіри в парламенті
14:31 10.05.2019
Парламент Греції вп’яте за чотири роки розглядатиме вотум довіри до прем’єра Ципраса
16:45 08.05.2019
Греция и Кипр проинформируют ЕС о незаконных буровых работах Турции
18:01 07.05.2019
Афіни погрожують Албанії судом через порушення інтересів етнічних греків
Все новости страны
Грузия Грузия
10:31 13.05.2019
На российской военной базе в непризнанной Абхазии за 5 лет построено 34 жилых дома для военнослужащих
15:31 11.05.2019
Военные инструкторы США обучат еще одно грузинское подразделение
19:31 10.05.2019
В отчете и.о. секретаря по обороне США говорится о вторжении России в Грузию и текущей оккупации ее территоррии
11:01 08.05.2019
Зурабішвілі: У Грузії немає альтернативи Євросоюзу
Все новости страны
Молдова Молдова
09:31 13.05.2019
ОБСЕ приветствует решение кабмина поддержать молдавский металлургический завод
09:31 11.05.2019
Спецпредставник ОБСЄ обговорить у Молдові Придністровське врегулювання
15:01 10.05.2019
Посольство РФ в Молдове заявляет об участившихся запретах на въезд россиянам
21:01 08.05.2019
В Молдову не пустили представителя общественной палаты России
Все новости страны
Россия Россия
19:15 13.05.2019
Минобороны РФ отказалось от закупки новейшго снайперского комплекса из-за импортных комплектующих
18:01 13.05.2019
ЄС не планує санкцій до Росії через роздачу паспортів на Донбасі
15:31 13.05.2019
Тяжелая электрическая торпеда поступит на вооружение ВМФ России в течение года
14:31 13.05.2019
Росія не очікувала і пізно відреагувала наближення катерів ОС до російського порту на Азові
Все новости страны
Румыния Румыния
19:01 13.05.2019
ЄС застеріг Румунію через проблеми з верховенством права
15:01 11.05.2019
До Румунії прибули винищувачі F-16 зі США
14:01 10.05.2019
Сегодня в Румынии произошли два землетрясения
10:01 08.05.2019
Українські курсанти проходять стажування на навчальному кораблі ВМС Румунії
Все новости страны
Турция Турция
20:01 13.05.2019
Организатора теракта в Турции приговорили к 53 пожизненным срокам
10:01 13.05.2019
Опозиційний кандидат відкликав кандидатуру з повторних виборів мера Стамбула
14:01 11.05.2019
Покупка Турцией С-400 у России – решенный вопрос
08:31 11.05.2019
У Середземному морі загинуло близько 70 біженців
Все новости страны
Украина Украина
21:01 13.05.2019
Обидва кандидати в президенти Литви проти зустрічі з Путіним до деокупації Криму
20:31 13.05.2019
Екс-командувач ЧФ РФ чотири рази помилково привітав моряків / Видео
20:16 13.05.2019
Тривалість штучної заимки суден в Керченській протоці зросла майже на 60%
19:45 13.05.2019
"Повар Путина" "освоил" в аннексированном Крыму миллиард бюджетных рублей
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс