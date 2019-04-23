В среду, 15 мая, на аэродроме Буденовский в Ставропольском крае начнутся первые учебно-тренировочные полеты экипажей новейших глубоко модернизированных штурмовиков Су-25СМ3.

Самолеты поступили в авиационную часть Южного военного округа в апреле и мае 2019 года, сообщает Военное.РФ.



Во время полетов пилоты отработают навыки взлета и посадки, элементы сложного пилотажа, действия в нештатных ситуациях, а также выполнят пуски неуправляемых ракет и бомбометание по наземным целям.

Как сообщалось, в Ставропольском крае сформирована вторая эскадрилья модернизированных штурмовиков

Су-25СМ3 созданы для уничтожения подвижных целей при любой погоде и в любое время суток. Они могут успешно поражать танки или бронемашины, защищенные от ударов с воздуха не только переносными зенитно-ракетными комплексами типа американского "Стингера" или российской "Вербы", но и дальнобойными системами типа "Бук", "Тор" и "Пэтриот".