Основная статья собственных доходов бюджета оккупированного Крыма - крымчане-физлица
|11:31 13.05.2019
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|Крым
По итогам четырех месяцев 2019 года собственные доходы оккупированного Крыма приблизились к отметке в 14 млрд рублей.
Это превысило показатель такого же периода 2018-го более чем на 1,9 млрд рублей (на 16%), пишут Новости Крыма со ссылкой на "министра финансов" оккупационного "правительства" Крыма Ирина Кивико.
«По итогам первых 4 месяцев года стоящая задача по увеличению собственной доходной базы бюджета Республики решается успешно. Подтверждение тому рост налоговых доходов почти на 2,3 миллиарда рублей при одновременном снижении неналоговых – на 380,5 миллионов», — заявила Кивико.
За указанный период в бюджет поступило 5,4 млрд рублей налога на доходы физических лиц, 3,2 млрд рублей — налога на прибыль организаций, 1,5 млрд рублей — налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
Кроме того, на 1,7 млрд рублей казну пополнили акцизы, на 967,4 рублей — налог на имущество организаций, на 116,7 млн рублей — транспортный налог.
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