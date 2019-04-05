По итогам четырех месяцев 2019 года собственные доходы оккупированного Крыма приблизились к отметке в 14 млрд рублей.

Это превысило показатель такого же периода 2018-го более чем на 1,9 млрд рублей (на 16%), пишут Новости Крыма со ссылкой на "министра финансов" оккупационного "правительства" Крыма Ирина Кивико.

«По итогам первых 4 месяцев года стоящая задача по увеличению собственной доходной базы бюджета Республики решается успешно. Подтверждение тому рост налоговых доходов почти на 2,3 миллиарда рублей при одновременном снижении неналоговых – на 380,5 миллионов», — заявила Кивико.

За указанный период в бюджет поступило 5,4 млрд рублей налога на доходы физических лиц, 3,2 млрд рублей — налога на прибыль организаций, 1,5 млрд рублей — налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Кроме того, на 1,7 млрд рублей казну пополнили акцизы, на 967,4 рублей — налог на имущество организаций, на 116,7 млн рублей — транспортный налог.