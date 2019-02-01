"Круизное недоразумение"-т/х Князь Владимир отправился в оккупированный Крым

11:01 13.05.2019 0 комментариев Крым

В воскресенье, 12 мая, "круизное недоразумение"-т/х "Князь Владимир" с 350 пассажирами на борту вышел из порта Сочи в по Черному морю в этом году. 

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на компанию "Черноморские круизы".

"Днем в морском порту Сочи была праздничная программа с концертом, розыгрышем призов. Главный приз – круиз — выиграла молодая семья с двумя детьми из Уфы. Завершился праздник красочным фейерверком, и лайнер вышел в море. Уже завтра он будет в Новороссийске. В субботу лайнер вернется в Сочи, а в воскресенье отправится в новый рейс. И так до 19 октября", — уточнили в компании.

 Всего в 2019 году запланировано 23 рейса. 

По предварительным подсчетам, пассажирами российского "круизного лайнера" в текущем сезоне станут около девяти тысяч пассажиров. Сообщается,  что уже заключен договор об обслуживании туристов из Вьетнама, ведутся переговоры с китайскими туристическими компаниями. В данный момент уже продано более трех тысяч путевок. 

Ранее сообщалось, что т/х "Князь Владимир" начнет круизы по Черному морю в апреле.



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