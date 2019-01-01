На российской военной базе в непризнанной Абхазии за 5 лет построено 34 жилых дома для военнослужащих
|10:31 13.05.2019
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|Абхазия
В соответствии с концепцией развития и обустройства военных городков Южного военного округа (ЮВО) на территории российской военной базы в непризнанной Абхазии за последние 5 лет возведено и сдано в эксплуатацию около 50 объектов инфраструктуры.
В числе построек 34 жилых дома для проживания военнослужащих со своими семьями, более 10 служебных объектов - контрольно-пропускной пункт, караульное помещение, кинологический городок, склады материального и технического обеспечения, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Новопостроенные двухэтажные дома состоят из 540 одно-, двух- и трехкомнатных квартир. Все квартиры включены в фонд служебного жилья военной базы и оснащены необходимой бытовой техникой и мебелью - электропечами, телевизорами, холодильниками, мягкими диванами, столами и стульями.
На придомовой территории оборудованы детские площадки.
Все объекты инфраструктуры возводились по новым современным технологиям из экологически чистых строительных материалов. Контроль за соблюдением качества и сроков строительства осуществлялся управлением ЮВО с помощью установленных на местах веб-камер.
Кроме того, на территории военной базы завершается строительство еще 4-х жилых домов, здания школы на 200 мест и детского сада на 150 мест.
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