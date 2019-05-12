Опозиційний кандидат у мери Стамбула оголосив у неділю, 12 травня, що відмовиться від участі у повторних виборах наступного місяця, аби допомогти кандидату, що був оголошений переможцем після початкового голосування у березні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

У своєму Twitter кандидат від Демократичної лівої партії (DSP) Муаммер Айдин повідомив, що відкликає свою кандидатуру.

Несподівана перемога Екрема Імамоглу на березневих виборах мера Стамбула стала першою за 25 років, коли кандидат від Партії справедливості і розвитку президента Ердогана не зумів отримати контроль над Стамбулом.

Імамоглу з Республіканської народної партії був оголошений мером минулого місяця. Він вирвав перемогу у колишнього прем'єр-міністра і кандидата від партії Ердогана Біналі Йилдирима після декількох тижнів суперечок з приводу результату, а також часткового перерахунку голосів.

Ердоган і його партія тоді закликали скасувати результат виборів, стверджуючи про численні порушення.

Вища виборча комісія постановила, що повторні вибори мера Стамбула повинні відбутися 23 червня.

Айдин, який назвав рішення скасувати вибори незаконним, набрав понад 30 тисяч голосів на березневих виборах. Імамоглу переміг з перевагою всього в 13 тисяч голосів. Право голосу у Стамбулі мають 10 мільйонів виборців.

Додамо, кілька невеликих партій вже дали зрозуміти, що можуть підтримати Імамоглу в знак протесту проти рішення скасувати вибори.