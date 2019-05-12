Опозиційний кандидат відкликав кандидатуру з повторних виборів мера Стамбула

10:01 13.05.2019 0 комментариев Турция

Опозиційний кандидат у мери Стамбула оголосив у неділю, 12 травня, що відмовиться від участі у повторних виборах наступного місяця, аби допомогти кандидату, що був оголошений переможцем після початкового голосування у березні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

У своєму Twitter кандидат від Демократичної лівої партії (DSP) Муаммер Айдин повідомив, що відкликає свою кандидатуру.

Несподівана перемога Екрема Імамоглу на березневих виборах мера Стамбула стала першою за 25 років, коли кандидат від Партії справедливості і розвитку президента Ердогана не зумів отримати контроль над Стамбулом.

Імамоглу з Республіканської народної партії був оголошений мером минулого місяця. Він вирвав перемогу у колишнього прем'єр-міністра і кандидата від партії Ердогана Біналі Йилдирима після декількох тижнів суперечок з приводу результату, а також часткового перерахунку голосів.

Ердоган і його партія тоді закликали скасувати результат виборів, стверджуючи про численні порушення.

Вища виборча комісія постановила, що повторні вибори мера Стамбула повинні відбутися 23 червня.

Айдин, який назвав рішення скасувати вибори незаконним, набрав понад 30 тисяч голосів на березневих виборах. Імамоглу переміг з перевагою всього в 13 тисяч голосів. Право голосу у Стамбулі мають 10 мільйонів виборців.

Додамо, кілька невеликих партій вже дали зрозуміти, що можуть підтримати Імамоглу в знак протесту проти рішення скасувати вибори.



Ещё на эту тему:

18:31 08.05.2019
FT: Перевибори в Стамбулі нашкодять Туреччині
11:31 07.05.2019
Скасування результатів виборів у Стамбулі: ЄС вимагає від влади Туреччини пояснень
08:41 03.05.2019
ЄС і Туреччина закликали США скасувати ембарго на експорт нафти з Ірану
18:01 19.04.2019
В Туреччині затримали шпигунів ОАЕ, розслідують зв’язок з вбивством Хашоггі
17:41 18.04.2019
Туреччина погрожує Північній Македонії затримати її вступ в НАТО
13:41 02.04.2019
Партія Ердогана оскаржить вибори у Стамбулі
20:41 25.03.2019
МИД Турции: Решение Трампа не легализует оккупацию Израилем Голанских высот
12:21 22.03.2019
Ердоган розкритикував заяву Трампа щодо Голанських висот
13:21 25.02.2019
Парламент Турции возглавит депутат от правящей пртии
10:41 19.02.2019
Голова парламенту Туреччини оголосив про свою відставку
09:41 07.02.2019
Туреччина пропонує 5,6 млн євро за військових, які втекли до Греції
18:01 17.01.2019
Эрдоган совершит однодневный визит в Москву
Новости
Азербайджан Азербайджан
14:01 13.05.2019
Міністри ЄС не приймуть декларацію Східного партнерства через Азербайджан
19:01 11.05.2019
Азербайджанская нефть подорожала
13:31 10.05.2019
В результате пожара на азербайджанском судне пострадали 14 человек
17:01 07.05.2019
Беларусь и Азербайджан продолжат сотрудничество в реализации военных проектов
Все новости страны
Армения Армения
10:21 03.05.2019
Учение ПВО ЮВО проведено в Армении
12:21 26.04.2019
Армения предложила изменить устав военного союза постсоветских стран
08:41 23.04.2019
Российскую авиабазу в Армении перевооружат на Су-30СМ
17:01 22.04.2019
Генпрокуратура Армении направит в Россию документы для экстрадиции экс-депутата парламента
Все новости страны
Болгария Болгария
08:31 13.05.2019
Через мовне питання МЗС Болгарії викликало посла Туреччини
09:01 10.05.2019
Приєднання до ЄС залишається головним пріоритетом Болгарії
15:31 08.05.2019
Россияне начали продавать свою недвижимость в Болгарии
16:41 03.05.2019
ЕС намерен заменить российский газ на сжиженный из США
Все новости страны
Греция Греция
08:01 11.05.2019
Прем'єр-міністр Греції отримав вотум довіри в парламенті
14:31 10.05.2019
Парламент Греції вп’яте за чотири роки розглядатиме вотум довіри до прем’єра Ципраса
16:45 08.05.2019
Греция и Кипр проинформируют ЕС о незаконных буровых работах Турции
18:01 07.05.2019
Афіни погрожують Албанії судом через порушення інтересів етнічних греків
Все новости страны
Грузия Грузия
10:31 13.05.2019
На российской военной базе в непризнанной Абхазии за 5 лет построено 34 жилых дома для военнослужащих
15:31 11.05.2019
Военные инструкторы США обучат еще одно грузинское подразделение
19:31 10.05.2019
В отчете и.о. секретаря по обороне США говорится о вторжении России в Грузию и текущей оккупации ее территоррии
11:01 08.05.2019
Зурабішвілі: У Грузії немає альтернативи Євросоюзу
Все новости страны
Молдова Молдова
09:31 13.05.2019
ОБСЕ приветствует решение кабмина поддержать молдавский металлургический завод
09:31 11.05.2019
Спецпредставник ОБСЄ обговорить у Молдові Придністровське врегулювання
15:01 10.05.2019
Посольство РФ в Молдове заявляет об участившихся запретах на въезд россиянам
21:01 08.05.2019
В Молдову не пустили представителя общественной палаты России
Все новости страны
Россия Россия
19:15 13.05.2019
Минобороны РФ отказалось от закупки новейшго снайперского комплекса из-за импортных комплектующих
18:01 13.05.2019
ЄС не планує санкцій до Росії через роздачу паспортів на Донбасі
15:31 13.05.2019
Тяжелая электрическая торпеда поступит на вооружение ВМФ России в течение года
14:31 13.05.2019
Росія не очікувала і пізно відреагувала наближення катерів ОС до російського порту на Азові
Все новости страны
Румыния Румыния
19:01 13.05.2019
ЄС застеріг Румунію через проблеми з верховенством права
15:01 11.05.2019
До Румунії прибули винищувачі F-16 зі США
14:01 10.05.2019
Сегодня в Румынии произошли два землетрясения
10:01 08.05.2019
Українські курсанти проходять стажування на навчальному кораблі ВМС Румунії
Все новости страны
Турция Турция
20:01 13.05.2019
Организатора теракта в Турции приговорили к 53 пожизненным срокам
10:01 13.05.2019
Опозиційний кандидат відкликав кандидатуру з повторних виборів мера Стамбула
14:01 11.05.2019
Покупка Турцией С-400 у России – решенный вопрос
08:31 11.05.2019
У Середземному морі загинуло близько 70 біженців
Все новости страны
Украина Украина
21:01 13.05.2019
Обидва кандидати в президенти Литви проти зустрічі з Путіним до деокупації Криму
20:31 13.05.2019
Екс-командувач ЧФ РФ чотири рази помилково привітав моряків / Видео
20:16 13.05.2019
Тривалість штучної заимки суден в Керченській протоці зросла майже на 60%
19:45 13.05.2019
"Повар Путина" "освоил" в аннексированном Крыму миллиард бюджетных рублей
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс