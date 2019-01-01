ОБСЕ приветствует решение кабмина поддержать молдавский металлургический завод

09:31 13.05.2019 0 комментариев Молдова

ОБСЕ приветствует решение молдавского правительства о поддержке Рыбницкого металлургического завода, который по настоянию Кишинева исключили из украинского санкционного списка. 

Об этом заявил специальный представитель ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Франко Фраттини. В Кишиневе он провел переговоры с вице-премьером по реинтеграции, сообщает молдавское издание Рublika.md.

"Речь идет о тысячах сотрудников, и ради них важно снять любые преграды. Если эта территория - часть Молдовы, вы должны защищать интересы людей, работающих на этом заводе", - сказал специальный представитель ОБСЕ Франко Фраттини.

Вице-премьер Кристина Лесник отметила, что отмену санкций против рыбницкого завода обсуждали в формате 5+2. Она подчеркнула, что молдавские власти заинтересованы в создании лучших условий для всех предприятий, официально зарегистрированных на правом берегу.

"Нет ничего из ряда вон выходящего в том, что правительство принимает меры для обеспечения нормальной деятельности всех экономических агентов. Наша цель - улучшить жизнь людей в Республике Молдова, а приднестровский регион является ее частью", - сказала вице-премьер по реинтеграции Кристина Лесник.

Год назад Украина включила рыбницкий завод в черный список предприятий, сотрудничающих с Москвой. 

Как сообщалось, ОАО «Молдавский металлургический завод» исключено из санкционного списка Украины. Такое решение было принято 20 марта 2019 года украинским Советом национальной безопасности и обороны 



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