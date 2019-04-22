Чисельність 1-го і 2-го армійських корпусів, які Росія розмістила в окупованих районах Донецької і Луганської областей, становить 35 тисяч осіб. Третину з них складають російські кадрові військові і найманці.

Про це повідомив генерал-лейтенант Сергій Наєв, який до 6 травня обіймав посаду командувача Об'єднаними силами, пише ZN,UA,

Генерал підкреслив, що командні посади в окупаційних формуваннх займають виключно російські офіцери. Також РФ відправила до ОРДЛО армійські спецпідрозділи.

"В ОРДЛО росіяни займають усі керівні військові посади і входять до складу підрозділів так званої точкової дії. Спецпідрозділи, інструктори з Росії. Їх там, у цілому, від 2,1 тисяч до 2,3 тисяч осіб. А в "рядах армій" перебувають близько 11 тисяч російських громадян, а інший особовий склад - місцеві мешканці", - розповів Наєв в інтерв'ю "ТСН", опублікованому в неділю, 12 травня.

"Поставте собі питання – чи бачили ви коли-небудь командирів так званих 1-го армійського корпусу або 2-го армійського корпусу? Їх ніколи не показують, і це частково підтверджує, що на цих посадах, кадрові російські генерали", - додав він.

Наєв також повідомив, що в анексованому Криму дисклокуються 40 тисяч російських військовослужбовців.