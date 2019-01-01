

МЗС Болгарії викликало посла Туреччини Хасана Улусоя на понеділок, 13 травня, для пояснень через його висловлювання щодо вивчення в країні турецької мови.

Про це повідомляє видання Novinite з посиланням на заяву болгарського МЗС, передає Укрінформ.

"Така заява посла Туреччини як сусідньої та партнерської країни не відповідає очікуванням Республіки Болгарія про те, яким чином мають розвиватися наші добросусідські та дружні відносини", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, посла викликали за розпорядженням голови МЗС Єкатерини Захарієвої.

Улусой мусить пояснити свої висловлювання на церемонії відкриття заводу автозапчастин "Teklas Bulgaria" в місті Кирджалі. Тоді він закликав болгарську державу заохочувати вивчення турецької мови як іноземної.

У зв'язку з цим болгарське МЗС наголосило, що "слова посла звучать тривожно, оскільки болгарський уряд ніколи не заважав вільному вивченню турецької мови". Її можна вивчати в школі разом з англійською, німецькою, французькою, китайською, японською, румунською, російською, івритом, наголосили у відомстві.