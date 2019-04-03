Держсекретар США обговорить з Путіним ситуацію в Україні

20:01 11.05.2019 0 комментариев Украина

Держсекретар США Майкл Помпео 14 травня зустрінеться в Сочі з президентом РФ Володимиром Путіним. 

Вони збираються обговорити ситуацію в Україні, Сирії, КНДР і Венесуелі, а також контроль над озброєннями, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське інформагентство ТАСС.

Про це на спеціальному телефонному брифінгу для журналістів заявив представник Держдепартаменту високого рангу. За його словами, під час візиту Помпео буде обговорюватися "ціла низку глобальних викликів, зокрема Україна, Венесуела, Іран, Сирія і Північна Корея".

"Крім того, держсекретар обговорить виклики в наших двосторонніх відносинах із Росією", - констатував ведучий брифінгу.

Він підкреслив, що США ясно довели до відома Росії свої погляди на подолання суперечностей з цих питань. "У нас вироблена надзвичайно ясна політика, і держсекретар абсолютно чітко (викладав її. - Ред.) Росії з питань як Венесуели, так і України, яка наша стурбованість її (російською владою. - Ред.) діями, і яким ми очікуємо шлях вперед", - сказав дипломат.

"Відправна точка, яка у нас має бути, коли ми обговорюємо політику щодо Росії, - це відверто заявити, що Росія робить серію агресивних і дестабілізуючих дій на світовій арені. Це частина того, чим займається дипломатія, що станеться під час  візиту держсекретаря. Нинішня поїздка є сприятливою можливістю ясним чином довести до відома російського уряду такі пункти і наші очікування, а також подивитися, як прокладати шлях вперед", - додав представник Держдепу.

Перший візит Помпео в Росію як держсекретаря США відбудеться 12-14 травня. Він відвідає спочатку Москву, а потім Сочі і проведе переговори з президентом РФ Путіним і главою МЗС Росії Лавровим.



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