В результаті поставок "брудної" нафти Росія опинилася під серйозним ударом

19:31 11.05.2019 0 комментариев Россия

В результаті останньої "нафтової кризи" Росія опинилася під значно більшим ударом, ніж Білорусь. 

Приймати російську нафту — головний експортний товар РФ — відмовилися Німеччина, Польща, Угорщина, Чехія, Словаччина. З'ясувалося, що "брудна" нафта пішла і на експортний термінал в Усть-Лузі, звідки сировину одержують найбільші світові нафтотрейдери — Vitol і Glencore, які встигли вивезти кілька танкерів нафти з хлорорганікою.

Про це у своїй статті для DT.UA пише Сергій Куюн, директор ТОВ "Консалтингова група А-95". За його словами, на цей час ніхто не береться озвучувати, у скільки обійдеться Росії квітневий інцидент, повыдомляэ ZNUA

"Це позначиться на знижці, а отже, на доходах усіх компаній", — вважає М.Ходорковський, стверджуючи, що репутації російської нафти завдано серйозного удару.

"Очевидно, будуть і прямі витрати для розв'язання проблеми ліквідації величезної пробки, що закупорила обидві гілки "Дружби". Наприклад, білоруси вже оцінили свої збитки від зупинки експорту нафтопродуктів у 100 млн дол. У свою чергу не видно жодної вигоди, яку одержали б росіяни. Звичайно, якщо не брати до уваги тих росіян, які продали хлорорганіку за ціною нафти на вузлі обліку в Самарі", — зазначає експерт.



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