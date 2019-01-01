Азербайджанская нефть подорожала

19:01 11.05.2019 0 комментариев Азербайджан

Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений “Азери-Чираг-Гюнешли”, на базисе CIF в итальянском порту Аугуста десятого мая составила 74,17 доллара за баррель, что на 1,44 доллара больше показателя четверга.

Об этом сообщил Trend в субботу, 11 мая, источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light в пятницу составила 73,35 доллара за баррель, что на 1,42 доллара больше по сравнению с предыдущим показателем. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта в пятницу составила 71,02 доллара за баррель, что на 1,39 доллара выше по сравнению с предыдущим показателем.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, десятого мая составила 71,86 доллара за баррель, что на 1,51 доллара дороже предыдущего показателя.



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