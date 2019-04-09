Российские пограничники в пункте пропуска «Джанкой» на аизъяли у гражданина Украины кортик.

Сотрудники погрануправления оккупироанного Крым в ходе проверки багажа гражданина Украины 1974 г.р. нашли предмет, по внешним признакам схожий с холодным оружием – кортик с маркировкой завода «ЗИК», пишет Крыминформ.

«Кортик изъят для проведения криминалистической экспертизы, а также исследования на предмет принадлежности к вещам, имеющим культурную либо историческую ценность», – говорится в сообщении.

Сообщается, что мужчина не предоставил пограничникам пассажирскую таможенную декларацию с указанием сведений о перемещаемом грузе и разрешительные документы на кортик. Мужчина пояснил пограничникам, что холодное оружие ему было подарено.