На админгранице с оккупированным Крымом российские пограничники изъяли кортик у украинца
|18:31 11.05.2019
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|Крым
Российские пограничники в пункте пропуска «Джанкой» на аизъяли у гражданина Украины кортик.
Сотрудники погрануправления оккупироанного Крым в ходе проверки багажа гражданина Украины 1974 г.р. нашли предмет, по внешним признакам схожий с холодным оружием – кортик с маркировкой завода «ЗИК», пишет Крыминформ.
«Кортик изъят для проведения криминалистической экспертизы, а также исследования на предмет принадлежности к вещам, имеющим культурную либо историческую ценность», – говорится в сообщении.
Сообщается, что мужчина не предоставил пограничникам пассажирскую таможенную декларацию с указанием сведений о перемещаемом грузе и разрешительные документы на кортик. Мужчина пояснил пограничникам, что холодное оружие ему было подарено.
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