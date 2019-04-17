Небажання РФ виконувати рішення Морського трибуналу може призвести до посилення санкцій

18:01 11.05.2019 0 комментариев Крым

Якщо Росія відмовиться виконувати рішення Міжнародного морського трибуналу у справі про захоплення українських кораблів і моряків, це може призвести до посилення антиросійських санкцій.

Про це сказав у коментарі виданню "ГОРДОН" адвокат Микола Полозов.

"Слухання вже завершилися. Від української сторони було п'ятеро спікерів. Російська сторона відмовилася брати участь у слуханнях і надала тільки письмовий меморандум. На рішення суду це ніяк не вплине, оскільки Росія не відмовилася від юрисдикції трибуналу, і за процедурою можна ухвалити рішення і без усних заяв РФ. Суд оголосив, що рішення про застосування тимчасових заходів, а саме про звільнення 24 захоплених моряків і трьох військових кораблів, буде озвучено на слуханнях 25 травня. Суд відповість на запитання, ухвалює він рішення звільнити моряків та зобов'язати РФ зробити це чи ні", – підкреслив Полозов.

За його словами, наслідки захоплення українських моряків можуть бути дуже серйозними для Росії.

"Раніше, у 2013 році, коли за позовом Нідерландів розглядали справу Arctic Sunrise, Росія відмовилася визнавати юрисдикцію трибуналу і звільнити захоплених екологів. Однак за деякий час усе-таки звільнила їх. Тобто так чи інакше Росія змушена була виконати припис трибуналу. Справа українських моряків серйозніша, отже, політичні наслідки для РФ можуть бути серйознішими. Небажання РФ виконувати рішення трибуналу може спричинити посилення санкцій. Тим більше, що у березні було введено санкції ЄС, США, Австралії та Канади у зв'язку з керченським інцидентом", – заявив адвокат.

На його думку, українська делегація досить переконливо виступила на слуханнях трибуналу.

"Що стосується реакції суддів трибуналу. Вони не ставили додаткових запитань членам делегації. На мою думку, це позитивний фактор, отже, їм усе більш-менш зрозуміло. Україна оприлюднила аргументовану правову позицію. Представники делегації виступили переконливо. Якщо у суддів і були якісь сумніви, то під час сьогоднішніх слухань їх розвіяли. Чекаємо рішення 25 травня й будемо використовувати ці рішення для захисту моряків. Далі має бути розгляд справи по суті. Це триваліший процес, який може затягнутися навіть на кілька місяців. Це буде важка юридична робота, але вона вже не буде стосуватися долі моряків безпосередньо. Розглядатимуть питання застосування міжнародного законодавства, морського права та інші аспекти цієї теми", – резюмував Полозов. 



Ещё на эту тему:

09:01 11.05.2019
Україна закликала ЄС до подальших санкцій проти компаній, портів та суден РФ
08:45 10.05.2019
США мають намір конфіскувати вперше затримане за порушення санкцій судно КНДР - приклад для Криму
19:01 24.04.2019
Оккупанты снова обещают абсолютно исключить национальный роуминг в аннексированном Крыму
18:41 24.04.2019
Оккупанты завели дело на "организатора бутылочной блокады" аннексированного полуострова
08:21 24.04.2019
Производитель стеклотары, входящий в международный концерн, прекращает поставки в Крым из-за санкций
08:01 19.04.2019
Оккупанты обещают запустить онлайн-сервис аренды жилья для отдыха, аналогичного Airbnb и Booking.com.
15:41 18.04.2019
Санкции: Международное научное сотрудничество Крымской обсерватории с зарубежными учеными свелось к личным контактам
10:21 18.04.2019
Карты как минимум трети банков РФ могут заблокировать из-за санкций
13:01 17.04.2019
Британія підготувала заміну санкціям ЄС проти РФ після Brexit
13:01 08.04.2019
Австрія не відмовиться від санкцій: анексувавши Крим, Росія порушила міжнародне право
13:21 05.04.2019
Як працюють Кримські морські санкції - про підсумки 2018 в портах окупованого Криму
20:21 03.04.2019
На Херсонщині викрито канал постачання продуктів харчування до окупованого Криму
Новости
Азербайджан Азербайджан
19:01 11.05.2019
Азербайджанская нефть подорожала
13:31 10.05.2019
В результате пожара на азербайджанском судне пострадали 14 человек
17:01 07.05.2019
Беларусь и Азербайджан продолжат сотрудничество в реализации военных проектов
11:35 06.05.2019
Баку, Анкара и Москва подпишут меморандум по развитию грузоперевозок по ж/д БТК
Все новости страны
Армения Армения
10:21 03.05.2019
Учение ПВО ЮВО проведено в Армении
12:21 26.04.2019
Армения предложила изменить устав военного союза постсоветских стран
08:41 23.04.2019
Российскую авиабазу в Армении перевооружат на Су-30СМ
17:01 22.04.2019
Генпрокуратура Армении направит в Россию документы для экстрадиции экс-депутата парламента
Все новости страны
Болгария Болгария
09:01 10.05.2019
Приєднання до ЄС залишається головним пріоритетом Болгарії
15:31 08.05.2019
Россияне начали продавать свою недвижимость в Болгарии
16:41 03.05.2019
ЕС намерен заменить российский газ на сжиженный из США
15:41 24.04.2019
В 2018 году доходы от туризма в Болгарии составили 4.3 млрд евро
Все новости страны
Греция Греция
08:01 11.05.2019
Прем'єр-міністр Греції отримав вотум довіри в парламенті
14:31 10.05.2019
Парламент Греції вп’яте за чотири роки розглядатиме вотум довіри до прем’єра Ципраса
16:45 08.05.2019
Греция и Кипр проинформируют ЕС о незаконных буровых работах Турции
18:01 07.05.2019
Афіни погрожують Албанії судом через порушення інтересів етнічних греків
Все новости страны
Грузия Грузия
15:31 11.05.2019
Военные инструкторы США обучат еще одно грузинское подразделение
19:31 10.05.2019
В отчете и.о. секретаря по обороне США говорится о вторжении России в Грузию и текущей оккупации ее территоррии
11:01 08.05.2019
Зурабішвілі: У Грузії немає альтернативи Євросоюзу
19:01 07.05.2019
Разведчики ЮВО в Абхазии провели учение с применением новейших бронеавтомобилей «Тигр-М»
Все новости страны
Молдова Молдова
09:31 11.05.2019
Спецпредставник ОБСЄ обговорить у Молдові Придністровське врегулювання
15:01 10.05.2019
Посольство РФ в Молдове заявляет об участившихся запретах на въезд россиянам
21:01 08.05.2019
В Молдову не пустили представителя общественной палаты России
09:15 06.05.2019
МО Молдови: Для виведення російських військ з невизнаного Придністров'я потрібна єдина політика
Все новости страны
Россия Россия
19:31 11.05.2019
В результаті поставок "брудної" нафти Росія опинилася під серйозним ударом
17:31 11.05.2019
В Азовському морі затримали рибалок, які незаконно виловлювали калканів
16:31 11.05.2019
США отказали в визе российским дипломатам, ехавшим в штаб-квартиру ООН
20:15 10.05.2019
Разведчики ЮВО завершили спецподготовку на горном полигоне Дарьял
Все новости страны
Румыния Румыния
15:01 11.05.2019
До Румунії прибули винищувачі F-16 зі США
14:01 10.05.2019
Сегодня в Румынии произошли два землетрясения
10:01 08.05.2019
Українські курсанти проходять стажування на навчальному кораблі ВМС Румунії
14:55 06.05.2019
В Румынию в рамках ротации НАТО прибыли четыре итальянских истребителя
Все новости страны
Турция Турция
14:01 11.05.2019
Покупка Турцией С-400 у России – решенный вопрос
08:31 11.05.2019
У Середземному морі загинуло близько 70 біженців
20:01 10.05.2019
Турция подключится к международной автоматической идентификационной системе AIS / Фото
11:01 10.05.2019
В масштабных учениях ВМС Турция задействует 131 корабль и авиацию
Все новости страны
Украина Украина
20:01 11.05.2019
Держсекретар США обговорить з Путіним ситуацію в Україні
18:31 11.05.2019
На админгранице с оккупированным Крымом российские пограничники изъяли кортик у украинца
18:01 11.05.2019
Небажання РФ виконувати рішення Морського трибуналу може призвести до посилення санкцій
17:01 11.05.2019
Українські бійці випробували новітнє озброєння зі США / Відео
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс