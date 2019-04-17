Якщо Росія відмовиться виконувати рішення Міжнародного морського трибуналу у справі про захоплення українських кораблів і моряків, це може призвести до посилення антиросійських санкцій.

Про це сказав у коментарі виданню "ГОРДОН" адвокат Микола Полозов.

"Слухання вже завершилися. Від української сторони було п'ятеро спікерів. Російська сторона відмовилася брати участь у слуханнях і надала тільки письмовий меморандум. На рішення суду це ніяк не вплине, оскільки Росія не відмовилася від юрисдикції трибуналу, і за процедурою можна ухвалити рішення і без усних заяв РФ. Суд оголосив, що рішення про застосування тимчасових заходів, а саме про звільнення 24 захоплених моряків і трьох військових кораблів, буде озвучено на слуханнях 25 травня. Суд відповість на запитання, ухвалює він рішення звільнити моряків та зобов'язати РФ зробити це чи ні", – підкреслив Полозов.

За його словами, наслідки захоплення українських моряків можуть бути дуже серйозними для Росії.

"Раніше, у 2013 році, коли за позовом Нідерландів розглядали справу Arctic Sunrise, Росія відмовилася визнавати юрисдикцію трибуналу і звільнити захоплених екологів. Однак за деякий час усе-таки звільнила їх. Тобто так чи інакше Росія змушена була виконати припис трибуналу. Справа українських моряків серйозніша, отже, політичні наслідки для РФ можуть бути серйознішими. Небажання РФ виконувати рішення трибуналу може спричинити посилення санкцій. Тим більше, що у березні було введено санкції ЄС, США, Австралії та Канади у зв'язку з керченським інцидентом", – заявив адвокат.

На його думку, українська делегація досить переконливо виступила на слуханнях трибуналу.

"Що стосується реакції суддів трибуналу. Вони не ставили додаткових запитань членам делегації. На мою думку, це позитивний фактор, отже, їм усе більш-менш зрозуміло. Україна оприлюднила аргументовану правову позицію. Представники делегації виступили переконливо. Якщо у суддів і були якісь сумніви, то під час сьогоднішніх слухань їх розвіяли. Чекаємо рішення 25 травня й будемо використовувати ці рішення для захисту моряків. Далі має бути розгляд справи по суті. Це триваліший процес, який може затягнутися навіть на кілька місяців. Це буде важка юридична робота, але вона вже не буде стосуватися долі моряків безпосередньо. Розглядатимуть питання застосування міжнародного законодавства, морського права та інші аспекти цієї теми", – резюмував Полозов.