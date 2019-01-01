В Азовському морі затримали рибалок, які незаконно виловлювали калканів

17:31 11.05.2019 0 комментариев Азовский район

В Азовському морі троє рибалок, які вели незаконний вилов калканів, намагалися втекти від прикордонників. Також, на дні їхнього човна знайшли 87 калканів. 

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

В повідомленні пишуть, що одна з тактичних груп катерів Морської охорони на відстані 1 милі на схід від Бердянської коси виявила моторний човен, на якому рибалки поспіхом виймали сітки. Намагаючись уникнути відповідальності, порушники кинулися навтьоки, не звертаючи уваги на вимогу прикордонників зупинитися. Проте вже за кілька хвилин вони були зупинені катером Морської охорони. На борту човна-втікача виявлено 3 громадян без документів, що посвідчують особу. Також вони не мали дозвільних документів на право вилову живих біоресурсів. Крім того, на дні човна знайдено 87 калканів та 70 метрів сіток.

В результаті, човен із порушниками на борту був супроводжений до берега, де в результаті фільтраційних заходів встановлено особи 3 громадян України, жителів Бердянська. В рамках взаємодії до оформлення правопорушення запрошено фахівців Азовського рибоохоронного патруля, які вилучили знаряддя лову та рибу.

Порушників притягнуто до адміністративної відповідальності за злісну непокору законним вимогам військовослужбовців Держприкордонслужби, порушення прикордонного режиму та порушення правил використання об’єктів тваринного світу.

“В рамках ефективної взаємодії із сектором Водної поліції відділу превенції Бердянського ВП ГУНП в Запорізькі області матеріали затримання були відпрацьовані, їм надано об’єктивну правову оцінку, проведено вичерпні процесуальні дії досудового розслідування, що стало основою кримінального провадження за ст. 249 КК України. Санкції цієї статті передбачають штраф до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі до трьох років, з конфіскацією знарядь і засобів промислу та виловленої риби. Попередня сума оцінки склала понад 140 тис. грн”, — йдеться в повідомленні.



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