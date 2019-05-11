Українські бійці випробували новітнє озброєння зі США / Відео
|17:01 11.05.2019
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|Украина
Національна гвардія України отримала сучасний американський гранатомет PSRL-1, який здатний вражати ціль на відстані до 2 тисяч метрів.
Про це повідомляє Національна гвардія України, пише Апостроф.
"Протитанковий винищувач, який уражує броньовану техніку, укріплення та живу силу противника одним пострілом гранати - 40 мм калібру", - кажуть фахівці із озброєння.
Також відомо, що Нацгвардія зараз має на озброєнні партію 40-мм ручних протитанкових гранатометів RSRL-1 виробництва США, що дозволяє підвищити вогневу міць підрозділів гвардії. Сьогодні вже розроблено програму навчання особового складу та методику експлуатації ручного гранатомета PSRL-1.
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