Національна гвардія України отримала сучасний американський гранатомет PSRL-1, який здатний вражати ціль на відстані до 2 тисяч метрів.

Про це повідомляє Національна гвардія України, пише Апостроф.

"Протитанковий винищувач, який уражує броньовану техніку, укріплення та живу силу противника одним пострілом гранати - 40 мм калібру", - кажуть фахівці із озброєння.



Також відомо, що Нацгвардія зараз має на озброєнні партію 40-мм ручних протитанкових гранатометів RSRL-1 виробництва США, що дозволяє підвищити вогневу міць підрозділів гвардії. Сьогодні вже розроблено програму навчання особового складу та методику експлуатації ручного гранатомета PSRL-1.