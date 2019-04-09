США отказали в визе российским дипломатам, ехавшим в штаб-квартиру ООН

16:31 11.05.2019 0 комментариев Россия

Нескольким российским представителям, которые должны были участвовать в работе Третьего подготовительного комитета конференции 2020 участников Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, было отказано в выдаче виз США.

Об єтом заявил глава делегации, директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков, передает РИА Новости.

"В результате противоправных действий США сразу несколько российских официальных представителей так и не смогли принять участие в нашем с вами форуме", — рассказал Ермаков на заключительном заседании комитета в пятницу.

Он добавил, что "с точки зрения многосторонней дипломатии это полный абсурд и абсолютно недопустимая ситуация".

Ермаков отметил, что "Вашингтон грубейшим образом нарушает свои обязательства по Соглашению 1947 года о штаб-квартире ООН, которое четко и однозначно требует от США обеспечения беспрепятственного проезда в район размещения центральных учреждений ООН представителям или должностным лицам государств — членов ООН, а также выдачу виз "безвозмездно и в возможно короткий срок".

Заседание комитета проходило в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с 29 апреля по 10 мая. Подготовительный комитет обычно проводит сессию продолжительностью десять рабочих дней каждые три года, предшествующие обзорной конференции. В соответствии с решением, принятым государствами-участниками в 2000 году, цель первых двух сессий подготовительного комитета заключается в рассмотрении принципов, целей и путей содействия полному осуществлению ДНЯО, а также приданию ему универсального характера и вынесении рекомендаций по этому вопросу конференции по рассмотрению действия договора.



Ещё на эту тему:

20:21 02.05.2019
У Британії вважають телеканали Росії «зброєю дезінформації»
16:21 11.04.2019
Росія розуміє тільки мову військової сили – голова делегації Естонії в ПА НАТО
15:01 10.04.2019
Представители США и НАТО отказались ехать на Московскую конференцию по безопасности
18:41 09.04.2019
Санкції залишаться, разом з тим президент Фінляндії виступає за діалог з Росією
15:41 09.04.2019
"Зрада скасовується": у ПАРЄ змінюють документ, який вів до зняття санкцій з РФ
12:41 09.04.2019
За добросусідські відносини з Росією висловилися лише 44% громадян Грузії
09:01 03.04.2019
Сенатор США включил Россию в число основных угроз для стран, входящих в состав НАТО
17:41 01.04.2019
НАТО визнає прагнення України стати членом Альянсу, але наполягає на боротьбі з корупцією
13:01 28.03.2019
На тристоронній зустрічі обговорювали правову відповідальність РФ за катастрофу MH17
15:41 22.03.2019
Пентагон: Путин не откажется от тех методов, которые он применял в Азовском море
17:41 20.03.2019
Москва з подивом сприйняла рішення Польщі не запрошувати Путіна на річницю Другої світової
16:01 19.03.2019
Польща не запросила Путіна на заходи з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни
Новости
Азербайджан Азербайджан
19:01 11.05.2019
Азербайджанская нефть подорожала
13:31 10.05.2019
В результате пожара на азербайджанском судне пострадали 14 человек
17:01 07.05.2019
Беларусь и Азербайджан продолжат сотрудничество в реализации военных проектов
11:35 06.05.2019
Баку, Анкара и Москва подпишут меморандум по развитию грузоперевозок по ж/д БТК
Все новости страны
Армения Армения
10:21 03.05.2019
Учение ПВО ЮВО проведено в Армении
12:21 26.04.2019
Армения предложила изменить устав военного союза постсоветских стран
08:41 23.04.2019
Российскую авиабазу в Армении перевооружат на Су-30СМ
17:01 22.04.2019
Генпрокуратура Армении направит в Россию документы для экстрадиции экс-депутата парламента
Все новости страны
Болгария Болгария
09:01 10.05.2019
Приєднання до ЄС залишається головним пріоритетом Болгарії
15:31 08.05.2019
Россияне начали продавать свою недвижимость в Болгарии
16:41 03.05.2019
ЕС намерен заменить российский газ на сжиженный из США
15:41 24.04.2019
В 2018 году доходы от туризма в Болгарии составили 4.3 млрд евро
Все новости страны
Греция Греция
08:01 11.05.2019
Прем'єр-міністр Греції отримав вотум довіри в парламенті
14:31 10.05.2019
Парламент Греції вп’яте за чотири роки розглядатиме вотум довіри до прем’єра Ципраса
16:45 08.05.2019
Греция и Кипр проинформируют ЕС о незаконных буровых работах Турции
18:01 07.05.2019
Афіни погрожують Албанії судом через порушення інтересів етнічних греків
Все новости страны
Грузия Грузия
15:31 11.05.2019
Военные инструкторы США обучат еще одно грузинское подразделение
19:31 10.05.2019
В отчете и.о. секретаря по обороне США говорится о вторжении России в Грузию и текущей оккупации ее территоррии
11:01 08.05.2019
Зурабішвілі: У Грузії немає альтернативи Євросоюзу
19:01 07.05.2019
Разведчики ЮВО в Абхазии провели учение с применением новейших бронеавтомобилей «Тигр-М»
Все новости страны
Молдова Молдова
09:31 11.05.2019
Спецпредставник ОБСЄ обговорить у Молдові Придністровське врегулювання
15:01 10.05.2019
Посольство РФ в Молдове заявляет об участившихся запретах на въезд россиянам
21:01 08.05.2019
В Молдову не пустили представителя общественной палаты России
09:15 06.05.2019
МО Молдови: Для виведення російських військ з невизнаного Придністров'я потрібна єдина політика
Все новости страны
Россия Россия
19:31 11.05.2019
В результаті поставок "брудної" нафти Росія опинилася під серйозним ударом
17:31 11.05.2019
В Азовському морі затримали рибалок, які незаконно виловлювали калканів
16:31 11.05.2019
США отказали в визе российским дипломатам, ехавшим в штаб-квартиру ООН
20:15 10.05.2019
Разведчики ЮВО завершили спецподготовку на горном полигоне Дарьял
Все новости страны
Румыния Румыния
15:01 11.05.2019
До Румунії прибули винищувачі F-16 зі США
14:01 10.05.2019
Сегодня в Румынии произошли два землетрясения
10:01 08.05.2019
Українські курсанти проходять стажування на навчальному кораблі ВМС Румунії
14:55 06.05.2019
В Румынию в рамках ротации НАТО прибыли четыре итальянских истребителя
Все новости страны
Турция Турция
14:01 11.05.2019
Покупка Турцией С-400 у России – решенный вопрос
08:31 11.05.2019
У Середземному морі загинуло близько 70 біженців
20:01 10.05.2019
Турция подключится к международной автоматической идентификационной системе AIS / Фото
11:01 10.05.2019
В масштабных учениях ВМС Турция задействует 131 корабль и авиацию
Все новости страны
Украина Украина
20:01 11.05.2019
Держсекретар США обговорить з Путіним ситуацію в Україні
18:31 11.05.2019
На админгранице с оккупированным Крымом российские пограничники изъяли кортик у украинца
18:01 11.05.2019
Небажання РФ виконувати рішення Морського трибуналу може призвести до посилення санкцій
17:01 11.05.2019
Українські бійці випробували новітнє озброєння зі США / Відео
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс