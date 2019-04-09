Нескольким российским представителям, которые должны были участвовать в работе Третьего подготовительного комитета конференции 2020 участников Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, было отказано в выдаче виз США.

Об єтом заявил глава делегации, директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков, передает РИА Новости.

"В результате противоправных действий США сразу несколько российских официальных представителей так и не смогли принять участие в нашем с вами форуме", — рассказал Ермаков на заключительном заседании комитета в пятницу.

Он добавил, что "с точки зрения многосторонней дипломатии это полный абсурд и абсолютно недопустимая ситуация".

Ермаков отметил, что "Вашингтон грубейшим образом нарушает свои обязательства по Соглашению 1947 года о штаб-квартире ООН, которое четко и однозначно требует от США обеспечения беспрепятственного проезда в район размещения центральных учреждений ООН представителям или должностным лицам государств — членов ООН, а также выдачу виз "безвозмездно и в возможно короткий срок".

Заседание комитета проходило в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с 29 апреля по 10 мая. Подготовительный комитет обычно проводит сессию продолжительностью десять рабочих дней каждые три года, предшествующие обзорной конференции. В соответствии с решением, принятым государствами-участниками в 2000 году, цель первых двух сессий подготовительного комитета заключается в рассмотрении принципов, целей и путей содействия полному осуществлению ДНЯО, а также приданию ему универсального характера и вынесении рекомендаций по этому вопросу конференции по рассмотрению действия договора.