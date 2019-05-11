Російська Федерація на постійній основі під приводом навчань блокує значні акваторії, особливою в західній частині Чорного моря, а саме навколо незаконно захоплених родовищ нафти і газу на підводному шельфі Украї ни.

На цьому, 10 травня, наголосив заступник Міністра оборони України з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко під час брифінгу перед початком прямої телефонної лінії Кабінету Міністрів України, передає прес-служба Міноборони України.

"Контроль проходу Керченської протоки залишається прерогативою Російської Федерації, тим самим порушується міжнародне право щодо вільного цивільного судноплавства. Водночас, для охорони економічної діяльності наших портів в Бердянську і Маріуполі розгорнутий комплект сил і засобів ВМС ЗС України, який виконує завдання, що дозволяють унеможливити загрози, які можуть походити з морського напрямку", - зазначив він.

За словами Анатолія Петренка, важливо також пам’ятати про те, що вже шостий місяць в російському полоні утримуються наші військові моряки. І під час так званого “судового засідання”, яке відбулося у квітні в Москві, було вироблене рішення щодо продовження терміну їх утримання під вартою до липня. Тим самим Російська Федерація продовжує грубо ігнорувати міжнародне право, не визнаючи статус наших військовослужбовців як військовополонених, не дозволяючи їм реалізувати їхні права саме в такому статусі, ігноруючи заклики міжнародної спільноти і групи, яка здійснює адвокатський запит щодо безумовного звільнення наших моряків і кораблів з полону Російської Федерації.

Петренко нагадав, що разом з Україною ця справа опрацьовується у п’яти міжнародних юридичних інституціях, вживаються усі заходи для того, аби наші військовослужбовці повернулися додому якомога скоріше. Великою є увага до цієї справи з боку керівництва держави, зокрема для кожної родини військових моряків додатково був виділений соціальний пакет гарантій.

Водночас, Анатолій Петренко наголосив, що для військово-морської активності України значимим є факт підвищення інтенсивності перебування іноземних кораблів в українських портах портах і в акваторії Чорного моря.

"Вчора в Одесі завершив перебування корабель Військово-Морських Сил Великої Британії, який вже вдруге протягом останніх п’яти місяців приходить до нас. За цей час у нас також перебувала постійна військово-морська група НАТО у складі двох фрегатів Іспанії і Канади, був також ракетний есмінець Сполучених Штатів", - повідомив він.

За словами заступника міністра оборони України з питань європейської інтеграції, це дозволяє вирішувати три основні завдання: по-перше, це є фактором стримування, балансування тієй домінуючої військово-морської присутності, яку має Російська Федерація в Чорному морі. По-друге, це допомога вітчизняним Військово-Морським Силам в освіті і підготовці, адже щоразу відбуваються заходи, як з курсантами Одеської академії, так і з офіцерами Командування ВМС, що дозволяє підвищувати їх професійні навички. І третє це те, що стосується власне виконання завдань оборонної реформи щодо розгортання нових органів управління ВМС та створення тих військово-технічних спроможностей, які дозволять реагувати на загрози з морського напрямку на ранніх стадіях їх виникнення.