Военные инструкторы США обучат еще одно грузинское подразделение

15:31 11.05.2019 0 комментариев Грузия

США окажут Грузии помощь в подготовке очередного пехотного батальона в рамках программы GDRP (Программа готовности обороны Грузии).

Как сообщает пресс-служба министерства обороны Грузии, 31-й батальон III пехотной бригады в пятницу, 10 мая, официально приступил к подготовке, пишет Грузия Online.

По данным пресс-службы, министр обороны Грузии Леван Изория заявил, что совместная с США "Программа готовности обороны Грузии", подразумевающая подготовку и оснащение по натовским стандартам девяти грузинских маневренных батальонов, имеет важное значение с точки зрения интеграции в НАТО.

Как отмечают в ведомстве, батальон пройдет 13-недельную усиленную подготовку в условиях максимально приближенных к боевым, участие в подготовке примут инструкторы I пехотной дивизии европейского командования США.

Подразделение станет четвертым по счету, прошедшим подготовку в рамках GDRP.

Программа GDRP стартовала в мае прошлого года и осуществляется при участии и поддержке Европейского командования США. Программа подразумевает подготовку с акцентом на ведение оборонительных действий.



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