До Румунії прибули винищувачі F-16 зі США
|15:01 11.05.2019
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|Румыния
Понад 250 військовослужбовців та 12 багатофункціональних літаків F-16 розгорнули США у Румунії для зміцнення регіональної стабільності та унеможливлення агресії Росії.
Про це повідомляє Український мілітарний портал з посиланням на Stars Stripers.
До військової бази у місті Кимпія Стузі в Румунії прибув підрозділ 457-ої винищувальної ескадрильї з Форт-Уорта, штату Техас.
Він пробудить тут три місяці в рамках операції Atlantic Resolve, яка покликана підтримати східний фланг НАТО у відновленні агресивної політики Росії.
“Ми маємо нашого “дружнього” східного сусіду, який досить часто чинить тиск не тільки на нас, але і на весь східний фланг НАТО. Присутність ВПС США у Румунії гарантує можливість дати відсіч будь-якій можливій агресії. У нас є і власні літаки, проте додаткові 12 винищувачів на нашій базі ще більше допоможуть країні”, – зазначив майор румунських ВПС Козмін Тенасе.
Перебування у країні F-16 додасть досвіду румунським льотчикам, адже у 2013 році Румунія придбала 12 таких винищувачів у Португалії та зараз планує отримати ще 41 літак в найближчі роки для заміни парку винищувачів МіГ-21 Lancer.
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