З початку року морпорти України прийняли понад 4 тисяч суден / Фото

14:31 11.05.2019 0 комментариев Украина

До морських портів України з початку 2019 року зайшло понад 4 тисяч суден. 

Про це повідомила прес-служба ДП «Адміністрація морських портів України» (АМПУ), передають Порти України.

За даними АМПУ, п'ятірку найбільших суден утворили балкер Mineral Edo (довжина — 291,94 метра, дедвейт — 206,6 тис. тонн), контейнеровоз COSCO Shipping Panama (довжина — 289,1 метра, дедвейт — 117,366 тис. тонн), контейнеровоз Santa Cruz (довжина — 288,54 метра, дедвейт — 93,603 тис. тонн), балкер Frontier Jacaranda (довжина — 288 метрів, дедвейт — 182,757 тис. тонн) і балкер Cape Oasis (довжина — 287,5 метра, дедвейт — 183,049 тис. тонн).

Згідно з повідомленням, згадані балкери здійснювали транспортування залізорудного концентрату.

Морські порти в січні-березні 2019 року скоротили суднообіг у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 0,5%, або на 15 суден — до 2838 суден. У березні морські порти обробили 1112 суден, в лютому — 870 судів, в січні — до 856.

За даними АМПУ, морські порти в 2018 році скоротили суднооборот у порівнянні з 2017 роком на 3,1%, або на 370 суден — до 11 654 суден.


Балкер Mineral Edo є найбільшим судном, яке заходило до українських портів у 2019 році. Фото: shipspotting.com



Ещё на эту тему:

16:01 07.05.2019
«Укртранснафта» має намір викупити перевалочний комплекс у порту «Південний»
17:01 19.04.2019
Egis разработает математическую модель прогноза грузопотока в портах Украины
14:21 17.04.2019
Порт "Южний" перейменували в "Південний"
19:51 10.04.2019
Кабмін готується декомунізувати порт "Южний"
16:01 02.04.2019
З початку року Маріупольський порт зафіксував 100 суднозаходів
19:21 28.03.2019
Порт «Чорноморськ» увійшов до ротації нового регулярного сервісу EML
14:01 21.03.2019
Кабмін затвердив межі Білгород-Дністровського порту
16:01 20.03.2019
У Чорноморському порту правоохоронці вилучили кокаїну на мільярд гривень
13:41 22.02.2019
З початку російської агресії Маріупольський порт скоротив напрямки постачання з 58 до 24 країн
13:41 21.02.2019
У порту «Ольвія» створять військову стивідорну компанію
11:01 18.02.2019
Запуск Одесского припортового завода откладывается до марта.
20:01 12.02.2019
Бердянский порт посетила посол Франции
Новости
Азербайджан Азербайджан
19:01 11.05.2019
Азербайджанская нефть подорожала
13:31 10.05.2019
В результате пожара на азербайджанском судне пострадали 14 человек
17:01 07.05.2019
Беларусь и Азербайджан продолжат сотрудничество в реализации военных проектов
11:35 06.05.2019
Баку, Анкара и Москва подпишут меморандум по развитию грузоперевозок по ж/д БТК
Все новости страны
Армения Армения
10:21 03.05.2019
Учение ПВО ЮВО проведено в Армении
12:21 26.04.2019
Армения предложила изменить устав военного союза постсоветских стран
08:41 23.04.2019
Российскую авиабазу в Армении перевооружат на Су-30СМ
17:01 22.04.2019
Генпрокуратура Армении направит в Россию документы для экстрадиции экс-депутата парламента
Все новости страны
Болгария Болгария
09:01 10.05.2019
Приєднання до ЄС залишається головним пріоритетом Болгарії
15:31 08.05.2019
Россияне начали продавать свою недвижимость в Болгарии
16:41 03.05.2019
ЕС намерен заменить российский газ на сжиженный из США
15:41 24.04.2019
В 2018 году доходы от туризма в Болгарии составили 4.3 млрд евро
Все новости страны
Греция Греция
08:01 11.05.2019
Прем'єр-міністр Греції отримав вотум довіри в парламенті
14:31 10.05.2019
Парламент Греції вп’яте за чотири роки розглядатиме вотум довіри до прем’єра Ципраса
16:45 08.05.2019
Греция и Кипр проинформируют ЕС о незаконных буровых работах Турции
18:01 07.05.2019
Афіни погрожують Албанії судом через порушення інтересів етнічних греків
Все новости страны
Грузия Грузия
15:31 11.05.2019
Военные инструкторы США обучат еще одно грузинское подразделение
19:31 10.05.2019
В отчете и.о. секретаря по обороне США говорится о вторжении России в Грузию и текущей оккупации ее территоррии
11:01 08.05.2019
Зурабішвілі: У Грузії немає альтернативи Євросоюзу
19:01 07.05.2019
Разведчики ЮВО в Абхазии провели учение с применением новейших бронеавтомобилей «Тигр-М»
Все новости страны
Молдова Молдова
09:31 11.05.2019
Спецпредставник ОБСЄ обговорить у Молдові Придністровське врегулювання
15:01 10.05.2019
Посольство РФ в Молдове заявляет об участившихся запретах на въезд россиянам
21:01 08.05.2019
В Молдову не пустили представителя общественной палаты России
09:15 06.05.2019
МО Молдови: Для виведення російських військ з невизнаного Придністров'я потрібна єдина політика
Все новости страны
Россия Россия
19:31 11.05.2019
В результаті поставок "брудної" нафти Росія опинилася під серйозним ударом
17:31 11.05.2019
В Азовському морі затримали рибалок, які незаконно виловлювали калканів
16:31 11.05.2019
США отказали в визе российским дипломатам, ехавшим в штаб-квартиру ООН
20:15 10.05.2019
Разведчики ЮВО завершили спецподготовку на горном полигоне Дарьял
Все новости страны
Румыния Румыния
15:01 11.05.2019
До Румунії прибули винищувачі F-16 зі США
14:01 10.05.2019
Сегодня в Румынии произошли два землетрясения
10:01 08.05.2019
Українські курсанти проходять стажування на навчальному кораблі ВМС Румунії
14:55 06.05.2019
В Румынию в рамках ротации НАТО прибыли четыре итальянских истребителя
Все новости страны
Турция Турция
14:01 11.05.2019
Покупка Турцией С-400 у России – решенный вопрос
08:31 11.05.2019
У Середземному морі загинуло близько 70 біженців
20:01 10.05.2019
Турция подключится к международной автоматической идентификационной системе AIS / Фото
11:01 10.05.2019
В масштабных учениях ВМС Турция задействует 131 корабль и авиацию
Все новости страны
Украина Украина
20:01 11.05.2019
Держсекретар США обговорить з Путіним ситуацію в Україні
18:31 11.05.2019
На админгранице с оккупированным Крымом российские пограничники изъяли кортик у украинца
18:01 11.05.2019
Небажання РФ виконувати рішення Морського трибуналу може призвести до посилення санкцій
17:01 11.05.2019
Українські бійці випробували новітнє озброєння зі США / Відео
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс