До морських портів України з початку 2019 року зайшло понад 4 тисяч суден.

Про це повідомила прес-служба ДП «Адміністрація морських портів України» (АМПУ), передають Порти України.

За даними АМПУ, п'ятірку найбільших суден утворили балкер Mineral Edo (довжина — 291,94 метра, дедвейт — 206,6 тис. тонн), контейнеровоз COSCO Shipping Panama (довжина — 289,1 метра, дедвейт — 117,366 тис. тонн), контейнеровоз Santa Cruz (довжина — 288,54 метра, дедвейт — 93,603 тис. тонн), балкер Frontier Jacaranda (довжина — 288 метрів, дедвейт — 182,757 тис. тонн) і балкер Cape Oasis (довжина — 287,5 метра, дедвейт — 183,049 тис. тонн).

Згідно з повідомленням, згадані балкери здійснювали транспортування залізорудного концентрату.

Морські порти в січні-березні 2019 року скоротили суднообіг у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 0,5%, або на 15 суден — до 2838 суден. У березні морські порти обробили 1112 суден, в лютому — 870 судів, в січні — до 856.

За даними АМПУ, морські порти в 2018 році скоротили суднооборот у порівнянні з 2017 роком на 3,1%, або на 370 суден — до 11 654 суден.



Балкер Mineral Edo є найбільшим судном, яке заходило до українських портів у 2019 році. Фото: shipspotting.com