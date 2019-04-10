Вопрос закупки Турцией С-400 у России решен окончательно.

Глава управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун отреагировал на утверждения редактора отдела политики немецкого издания «Бильд» Джулиана Репке об отказе Турции от приобретения российских ЗРК С-400, передает Анадолу.

«Дорогой Джулиан, ваши источники недостоверны. Узнайте информацию у меня: процесс закупки С-400 завершен», - написал Алтун в своем Твиттер.

Сообщается, что ранее в пятницу, 10 мая, Репке, ссылаясь на дипломатические источники, написал в Твиттере, что Турция откажется от покупки у России систем С-400.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Столтенберг напомнил Турции об американских санкциях в случае приобретения российских С-400.