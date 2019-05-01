Творча група NiceCube з Миколаєва на замовлення компанії OCEAN POLYMERS розробила інноваційний проект сміттєпереробного заводу на борту судна, призначеного для інтенсивного очищення морських акваторій від сміття.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на сторінку студії.

Проект передбачає застосування принципу застосування плазмової установки піролізу органічних й неорганічних речовин та комплекс інфраструктурного обладнання для монтажу цієї установки на судно.

Для зазначених потреб існує можливість як переобладнання старих суден, так і створення нових спеціалізованих суден різного тоннажу.