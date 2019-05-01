Миколаївська студія розробила проект сміттєпереробного плавучого заводу
|13:31 11.05.2019
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|Украина
Творча група NiceCube з Миколаєва на замовлення компанії OCEAN POLYMERS розробила інноваційний проект сміттєпереробного заводу на борту судна, призначеного для інтенсивного очищення морських акваторій від сміття.
Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на сторінку студії.
Проект передбачає застосування принципу застосування плазмової установки піролізу органічних й неорганічних речовин та комплекс інфраструктурного обладнання для монтажу цієї установки на судно.
Для зазначених потреб існує можливість як переобладнання старих суден, так і створення нових спеціалізованих суден різного тоннажу.
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