Миколаївська студія розробила проект сміттєпереробного плавучого заводу

13:31 11.05.2019 0 комментариев Украина

Творча група NiceCube з Миколаєва на замовлення компанії OCEAN POLYMERS розробила інноваційний проект сміттєпереробного заводу на борту судна, призначеного для інтенсивного очищення морських акваторій від сміття.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на сторінку студії.

Проект передбачає застосування принципу застосування плазмової установки піролізу органічних й неорганічних речовин та комплекс інфраструктурного обладнання для монтажу цієї установки на судно.

Для зазначених потреб існує можливість як переобладнання старих суден, так і створення нових спеціалізованих суден різного тоннажу.



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