Корабельные расчеты противовоздушной обороны (ПВО) кораблей Черноморского флота страны-агрессора провели тренировку по отражению нападения беспилотных летательных аппаратов БЛА условного противника на пункты базирования.

В ходе учения расчеты ПВО обнаружили и взяли на сопровождение неопознанные низколетящие цели. После идентификации объектов в качестве «противника», беспилотные аппараты были условно уничтожены зенитными средствами кораблей, сообщает пресс-служба Минобороны России.

В тренировке были задействованы расчеты ПВО более 10 кораблей Черноморского флота страны-агрессора, в том числе фрегата «Адмирал Макаров», малого ракетного корабля (МРК) «Вышний Волочек», а также новейшего патрульного корабля «Василий Быков».