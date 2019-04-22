Корабельные расчеты ЧФ оккупантов "отразили" налет беспилотных летательных аппаратов
|13:01 11.05.2019
|0 комментариев
|Крым
Корабельные расчеты противовоздушной обороны (ПВО) кораблей Черноморского флота страны-агрессора провели тренировку по отражению нападения беспилотных летательных аппаратов БЛА условного противника на пункты базирования.
В ходе учения расчеты ПВО обнаружили и взяли на сопровождение неопознанные низколетящие цели. После идентификации объектов в качестве «противника», беспилотные аппараты были условно уничтожены зенитными средствами кораблей, сообщает пресс-служба Минобороны России.
В тренировке были задействованы расчеты ПВО более 10 кораблей Черноморского флота страны-агрессора, в том числе фрегата «Адмирал Макаров», малого ракетного корабля (МРК) «Вышний Волочек», а также новейшего патрульного корабля «Василий Быков».
Ещё на эту тему:
19:15 10.05.2019
У адвокатів викликає занепокоєння стан поранених українських моряків
У адвокатів викликає занепокоєння стан поранених українських моряків
19:01 10.05.2019
Трибунал з морського права та російська агресія - підсумки
Трибунал з морського права та російська агресія - підсумки
15:15 10.05.2019
Рішення Трибуналу по морському праву про тимчасові заходи проти РФ очікується 25 травня
Рішення Трибуналу по морському праву про тимчасові заходи проти РФ очікується 25 травня
12:15 10.05.2019
Зеркаль выступила на трибунале ООН о захвате моряков: текст речи
Зеркаль выступила на трибунале ООН о захвате моряков: текст речи
08:01 10.05.2019
Зеркаль розповіла про регламент першого засідання трибуналу ООН з українським морякам
Зеркаль розповіла про регламент першого засідання трибуналу ООН з українським морякам
17:01 08.05.2019
Адвокат: Военнопленному моряку Зинченко разрешили позвонить родным
Адвокат: Военнопленному моряку Зинченко разрешили позвонить родным