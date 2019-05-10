Росія постійно змінює позицію щодо військовополонених моряків, - адвокати / Відео

12:31 11.05.2019 0 комментариев Крым

Про це вони заявили 10 травня у Міжнародному трибуналі з морського права, де розглядали справу захоплених Росією українських військових моряків.

Зокрема, Полозов сказав, що у трибуналі розглядаються питання, які можуть наблизити питання звільнення військовополонених, передає Еспресо.TV.

"Разом з тим, ми вже відзначаємо, що позиція Росії варіюється діаметрально - в залежності від того, у якому органі Росії доводиться відповідати", - заявив адвокат.

За його словами, у міжнародному трибуналі Росія заявляє одну позицію, а у внутрішніх судах вона заявляє абсолютно діаметрально-протилежну позицію.

"Таким чином, не тяжко підловити російську владу на відвертих фальсифікаціях і брехні в питаннях, яких вони не озвучують в тих чи інших інстанціях", - сказав Полозов.

"Приклад простий. Тут російська влада наголошує на тому, що ця справа знаходитися не в юрисдикції трибуналу, оскільки мали місце воєнні дії. А всередині, на російських наших судах з обрання запобіжного заходу, продовження запобіжних заходів вони кажуть, що "немає ніяких військових дій і бути не могло, ніяких військовополонених не існує, що це була виключно поліцейська операція". Тобто тут явний дисонанс і він неозброєним поглядом простежується, для цього не треба бути юристом", - розповів Полозов.

Відповідну позицію підтримав і адвокат Ілля Новіков. Він сказав, що позиція Росії могла би бути переконливою, якщо б була послідовною.

"Зараз, як вже було зазначено, Росія наполягає на тому, що наче б то суд, і міжнародний суд ООН щодо морського права не має юрисдикції, тому що мали бути такі військові події. І ми бачимо, що маємо позицію таку, яку зафіксовано", - розповів адвокат.

За його словами, Росія подала до суду окремий папір, за підписом Російського МЗС, де вона чітко наполягає на тому, що 25 листопада 2018 року біля Керченської протоки кораблі ФСБ здійснили військові дії. Новіков сказав, що 21 травня, коли відбудеться, ймовірно, розгляд апеляційної інстанції московського міського суду щодо продовження арешту морякам, вони отримають цей папір.

"Нам суд на попередніх засіданнях кожного разу казав, що "не надано захистом, не надано" будь-яких свідчень щодо того, що мав місце військовий конфлікт. Ми не знаємо, що там було, може, поліцейська операція, може щось інше, але не військовий, не збройний конфлікт. Зараз є папір за підписом російського МЗС, де стверджується, що мали місце військові дії", - заявив Новіков.



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