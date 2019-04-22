Найденные на затонувшем у берегов Крыма судне картины могут принадлежать кисти Айвазовского

12:01 11.05.2019 0 комментариев Крым

Работы по подъему артефактов с затонувшего более 100 лет назад у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", на котором могут находиться картины Ивана Айвазовского, приостановлены. 

Есть вероятность утраты артефактов при подъеме, сообщил ТАСС руководитель экспедиции "Нептун" Роман Дунаев.

Фрагменты более 10 картин, в том числе кисти, предположительно, Айвазовского, обнаружили участники подводной экспедиции "Нептун" на затонувшем в 1895 году пароходе. Оно находится на 40-метровой глубине в 12 милях от мыса Тарханкут на западе Крымского полуострова.

"Велика вероятность, что при подъеме мы их утратим. Хотя, шанс [сохранить] всегда есть", - сказал Дунаев. Он отметил, что авторство картин пока не подтверждено. Для подъема объектов участникам экспедиции будет необходимо провести сложные работы.

"Нужно провести масштабную операцию, вытащить картины из-под двухметрового слоя ила, извлечь из трюма, тогда полностью откроется стена, на которой видны фрагменты картин", - сказал Дунаев.

"Генерал Коцебу" был обнаружен представителями Черноморского центра подводных исследований в 2015 году. Он принадлежал Российскому обществу пароходства и торговли, был построен в Англии в 1866 году и назван в честь губернатора Новороссии генерала Павла Коцебу. Его длина 64 м, ширина 8,6 м, водоизмещение 1250 т, он мог взять на борт более 500 пассажиров.



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