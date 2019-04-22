В Крыму вандалы осквернили военный памятник c именами крымских татар: возбуждено дело / фото
|11:31 11.05.2019
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|Крым
В оккупированном Севастополе вандалы осквернили памятное место - разбиты мемориальные плиты с именами крымских татар, погибших во время Второй мировой войны.
Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД РФ, пишет РИА Новости
Инцидент произошел в селе Орловка Нахимовского района.
По данному факту возбуждено уголовное дело", — отметили в ведомстве и добавили, что ведется расследование.
Ранее в соцсетях появились фотографии с места происшествия. На снимках видно, что две мемориальные плиты с имена павших на войне, разбиты.
Община планирует восстановить плиты до 18 мая — Дня памяти жертв депортации народов Крыма, пишет сайт Вести Крым.
«Если город поможет — хорошо, если нет — справимся своими силами», — пояснил председатель региональной общественной организации «Объединение крымских татар Севастопольского региона «Ак-Яр» Мамутдинов Энвер.
Следственные органы поинтересовались у представителей крымскотатарской общины, нет ли у них подозрений, кто мог бы быть причастным к акту вандализма.
«На самом деле, у нас есть подозрения. Есть в Орловке несколько неадекватных людей. В частности, депутат Совета Качинского муниципального округа города Севастополя I созыва Ольга Натяжко. Она приходила, когда мы устанавливали бюст, четко высказывала свои националистические взгляды против крымских татар. Я считаю, что она может быть подстрекателем, но обвинять точно никого не могу, это задача следствия», — заявил председатель .
Фото с сайта Вести Крым
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