Оккупанты заявляют, что увеличили расходы на соцвыплаты крымчанам

11:01 11.05.2019 0 комментариев Крым

С января по апрель 2019 года на социальные выплаты крымчанам направлено почти 4,4 млрд рублей.

Это на 739 млн рублей (на 20,3%) больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом со ссылкой на "министра" Ирину Кивико сообщает пресс-служба "Министерства финансов" оккупированного Крыма, пишет РИА Новости

По данным т.н. "министра", на ежемесячную выплату, назначаемую при рождении третьего или последующего ребенка до достижения им возраста трех лет было выделено 496,8 млн рублей, на ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка – 301,3 млн рублей. 

Еще 218,3 млн рублей было предусмотрено на оплату услуг ЖКХ отдельным категориям крымчан, 131 млн рублей — на соцвыплаты безработным. 

Кивико добавила, что за указанный период муниципалитетам выделены субвенции в размере 480,3 млн рублей на соцвыплаты крымчанам в рамках госпрограммы "Социальная поддержка граждан на 2015-2020 годы". 

Кроме того, 237,2 млн рублей было направлено на ежемесячную соцподдержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.



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